Prima Categoria, la Stella Mileto fa lo sgambetto al Taverna. Punti salvezza per Sant’Onofrio e Fabrizia: i risultati

Le giornate diminuiscono e i punti a disposizione diventano sempre più pochi, questo a beneficio di una classifica via via sempre più chiara. Il campionato di Prima Categoria ha messo in archivio anche la ventiquattresima giornata e, soprattutto dopo questo week end, la vetta sembra un rebus da risolvere.

Gli anticipi

Si inizia con i consueti anticipi del sabato che hanno visto innanzitutto la Promosport tornare in campo dopo aver scontato il turno di riposo e, soprattutto, ritrova la vetta della classifica. I lametini ritrovano anche la vittoria piegando il Prasar per 2-1 e mandando un segnale preciso. La formazione di mister Notaris trova il doppio vantaggio grazie a Tarzia e Panuccio, poco dopo Campagna dimezza le distanze ma non basta. I bianco/azzurri tornano primi in virtù dei risultati della domenica.Torna al successo anche l’Asd Pizzo dopo il mezzo passo falso di settimana scorsa che ha rallentato la corsa ai vertici. I napitini si impongono per 2-1 sulla Rosarnese. Apre le danze Filardo dopo soli sei minuti e chiudendo così il primo tempo. All’alba della ripresa garcea ristabilisce gli equilibri ma Rombolà, alla mezz’ora, fissa il 2-1 e regala tre punti importantissimi ai suoi.

Le gare della domenica

Domenica a scendere in campo era (tra le altre) il Taverna che doveva difendere la vetta ma non ce l’ha fatta. Salgono a due le giornate senza vittoria per i biancorossi che tornano sconfitti dalla trasferta sul campo della Stella Mileto.Finisce 2-1 il match in terra vibonese con i padroni di casa che si impongono grazie a una doppietta di Loiacono. Cade anche il Soverato impegnato in quel di Bivongi. I locali, infatti, frenano la corsa ai vertici della squadra di mister Sgrò battendola per 3-1. Di Marulla, Coniglio e Salim le reti locali che permettono al Bivongi di consolidare il quinto posto in classifica, ultimo utile per poter disputare i play off anche perché la diretta antagonista, ovvero il Piscopio, non porta a casa punti i questo turno. Spettacolare però la sfida tra i giallorossi e il Laureana terminata con un pirotecnico 5-4 che ha fatto divertire il pubblico. Tre punti vitali, in ottica salvezza, per il Laureana.

Vittorie anche per le due vibonesi Sant’Onofrio e Asd Fabrizia rispettivamente contro Sersalese e Palermiti. Il club santonofrese torna al successo dopo lo scivolone di Rosarno di una settimana fa grazie alle reti di Obi e De Caria a inizio dei due tempi per il 2-0 finale. Reagisce alla beffa di sette giorni fa l’Asd Fabrizia, uscita sconfitta al novantasettesimo in quel di Soverato, dal momento che la formazione di Perna ha ragione sul Palermiti e ottiene tre punti fondamentali, dal momento che adesso la salvezza diretta è sempre più vicina. Per i padroni di casa nel segno di Aramburù, autore di una doppietta nel 2-0 finale.

I risultati

Pizzo-Rosarnese 2-1

Promosport-Prasar 2-1

Bivongi-Soverato 3-1

Laureana-Piscopio 5-4

Asd Fabrizia-Palermiti 2-0

Sant’Onofrio-Sersalese 2-0

Stella Mileto-Taverna 2-1

Riposa: Real Montepaone

La classifica

Promosport 44

Taverna 42

Soverato 41

Pizzo 40

Bivongi 39

Piscopio 32

Real Montepaone 32

Stella Mileto 31

Sant’Onofrio 30

Asd Fabrizia 27

Rosarnese 26

Laureana 23

Prasar 21

Palermiti 18

Sersalese 17

Il prossimo turno

Piscopio-Stella Mileto

Soverato-Sant’Onofrio

Taverna-Asd Fabrizia

Palermiti-Bivongi

Real Montepaone-Laureana

Rosarnese-Promosport

Sersaleae-Pizzo

Riposa: Prasar