Seconda Categoria, lo Spilinga ipoteca il primo posto. Il Francica supera il Briatico in rimonta e il San Costantino centra la griglia play off: i risultati

Lo Spilinga viaggia dritto verso la promozione mentre il Francica cerca di tenere a bada le contendenti per il secondo posto. Alquanto vivace il diciannovesimo turno del campionato di Seconda Categoria che vede una sempre più fitta bagarre per la zona play off.

Tutti in campo domenica

Nessun anticipo stavolta ma tutti in campo contemporaneamente domenica pomeriggio e con la capolista Spilinga che tiene a debita distanza il Francica, ricacciandolo a meno cinque. Il club spilingese non fa sconti neanche al Nuova Ada e continua a macinare risultati, peraltro al suo quarto clean sheet consecutivo. Nulla da fare per la compagine delle preserre che cede il passo ai padroni di casa che si impongono per 2-0. Sfida alquanto equilibrata e con gli ospiti che non hanno sfigurato e hanno retto per quasi tutta la partita. Gli equilibri infatti si rompono solo nei minuti finali: a nove dal termine Femia manda avanti i suoi mentre, in pieno recupero, Taccone fissa il 2-0 che vale una buona fetta di campionato.

Scuote la testa il Francica e dopo lo scivolone di settimana scorsa, a Ricadi, torna al successo battendo il Briatico, seppur col brivido. La gara infatti si mette male, con gli ospiti che vanno in vantaggio grazie a Rubino. Sul finire del primo tempo, i padroni di casa pervengono al pareggio con Bagalà ma, appena prima del duplice fischio, Jeng riporta avanti il club briaticese. Nella ripresa Barba ristabilisce gli equilibri e Ventrici in pieno recupero regalata tre punti sudatissimi e che permettono quantomeno di evitare il sorpasso della Nuova Medimo, con quest’ultima che rimane appaiata al secondo posto dopo aver vinto la sua sfida contro la Ricadese che arrivava da cinque risultati utili consecutivi. Sono proprio questi ultimi a passare in vantaggio con Pugliese ma Fioriti prima e Nasso poi ribaltano tutto.

Del match sopra citato ne ha approfittato l’Academy Girifalco che si aggiudica il derby contro il Girifalco e allunga sulla Ricadese. Di 2-0 il risultato finale con doppietta decisiva di Iannì e con il secondo posto a una sola lunghezza di distanza. Nono risultato utile consecutivo per il San Costantino che si conferma un’accreditata candidata ai play off. I giallorossi stendono a domicilio il Nuova Valle per 0-3 grazie a Virdò, Mercatante e Arena ed entrano ufficialmente nella griglia play off. Torna finalmente alla vittoria il Filandari dopo sei sconfitte consecutive. I biancorossi superano il fanalino di coda Amaroni per 1-0 grazie al gol decisivo, alla mezz’ora della ripresa, di Polito.

I risultati

Academy Girifalco-Girifalco 2-0

Filandari-Amaroni 1-0

Francica-Briatico 3-2

Nuova Medimo-Ricadese 2-1

Nuova Valle-San Costantino 0-3

Spilinga-Nuova Ada 2-0

La classifica

Spilinga 42

Francica 37

Nuova Medimo 37

Academy Girifalco 36

San Costantino 34

Ricadese 32

Nuova Ada 31

Girifalco 23

Filandari 16

Briatico 10

Nuova Valle 9

Amaroni 9

Il prossimo turno

Ricadese-Academy Girifalco

Briatico-Nuova Medimo

Girifalco-Spilinga

Nuova Ada-Filandari

Nuova Valle-Francica

San Costantino-Amaroni