Terza Categoria, il Tropea vince a Pannaconi e allunga in vetta. Inattesa sconfitta casalinga della Zungrese che cade contro il Mileto: i risultati

Anche la diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria è andata in archivio e adesso, a cinque giornate dal termine, inizia il vero rush finale. Ecco cosa è successo in questo week end dilettantistico.

L’anticipo

Il turno di campionato di apre con il consueto anticipo che vedeva di fronte il Comprensorio Vibonese e il Cessaniti. Sembra aver ritrovato la giusta via il Comprensorio Vibonese dopo il periodo buio, dal momento che i rossoblù infilano la loro terza vittoria consecutiva e tornano a vedere un seppur debole spiraglio play off. Di 3-0 dunque il risultato finale con la sfida chiusa già nella prima frazione dal momento che le due formazioni vanno al riposo sul parziale di 3-0 grazie alla rete di bomber Ciardulli e alla doppietta di Simonetti.

Le gare della domenica

Continua l’indomabile marcia del Tropea che vince anche a Pannaconi e sprinta in vetta, allungando sulla Zungrese e consolidando appunto il primo posto. Partita mai in discussione e terminata con un secco 0-3. Dopo un primo tempo in equilibrio, succede tutto nella ripresa con la doppietta di Russo e il gol di Mandaglio. Ospitava il Mileto invece la Zungrese che cade inaspettatamente dopo otto turni e otto vittorie consecutive. A fare lo scherzetto è stato appunto il Mileto che si impone per 1-2 e tiene sempre sotto tiro il terzo posto, a una sola lunghezza. Il vantaggio ospite è a firma di Portocarreno mentre Schimmenti, alla mezz’ora della ripresa, sigla il raddoppio. Ad accorciare le distanze è Cristofalo. Dopo il blackout di settimana scorsa, proprio contro il Mileto, scuote la testa il Pernocari che torna a vincere e difende il terzo posto in classifica. Davanti ai propri tifosi, infatti, il club verde/arancio piega il Maierato per 1-0 dopo una gara tiratissima e decisa solamente nei minuti di recupero. Il cronometro segnava il minuto 94, infatti, quando Bagnato gela gli ospiti. Tre punti preziosi in ottica salvezza per il serra San bruno che piega il Paravati per 2-1. I bianco/azzurri vincono davanti ai propri tifosi grazie alle esultanze di Grenci (dopo soli tre minuti di gioco) e Andreacchi. In pieno recupero Scannadinari dimezza lo svantaggio. Primo punto in campionato infine per il Real Sorianello che pareggia per 1-1 contro la Serrese. Il primo punto stagionale porta la firma di Grimaldi.

I risultati

Compr. Vibonese-Cessaniti 3-0

Serra San Bruno-Paravati 2-0

Pannaconi-Tropea 0-3

Pernocari-Maierato 1-0

Real Sorianello-Serrese 1-1

Zungrese-Mileto 1-2

La classifica

Tropea 44

Zungrese 40

Pernocari 32

Mileto 31

Comprensorio Vibonese 26

Pannaconi 25

Paravati 25

Serra San Bruno 24

Cessaniti 15

Maierato 15

Serrese 8

Real Sorianello 1

Il prossimo turno

Tropea-Pernocari

Mileto-Compr. Vibonese

Serra San Bruno-Pannaconi

Maierato-Zungrese

Paravati-Serrese

Cessaniti-Real Sorianello