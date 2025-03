Vibonese-Acireale 1-1, Facciolo: «Pareggio giusto? Non scherziamo. Abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione»

Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato per la Vibonese che, in occasione della ventottesima giornata, impatta in casa contro l’Acireale. Una gara per certi versi dalle due facce, coni ragazzi di Facciolo che hanno disputato il loro miglior primo tempo della stagione. Compagine siciliana in vantaggio dopo soli due minuti ma i rossoblù registrano una reazione immediata, trovando il pareggio dopo soli sessanta secondi con Terranova. Nella ripresa la formazione rossoblù cala un po’ fisicamente e alla fine si porta a casa il bicchiere mezzo vuoto.

Le parole di Facciolo

Ed è proprio di bicchiere mezzo vuoto che si tratta, soprattutto dopo le parole del tecnico Michele Facciolo nella conferenza stampa post partita: «Pari giusto? Non scherziamo, soprattutto dopo quanto creato. Siamo andati sotto dopo pochissimi minuti ma siamo stati bravi a riprenderla. In seguito abbiamo speso tanto, disputando il miglior primo tempo della nostra stagione, senza dimenticare che di fronte avevamo l’Acireale che non era assolutamente la squadra dell’andata. Nella ripresa abbiamo smesso di giocare e a tenere palla, anche perché qualche giocatore è giustamente calato dopo il ritmo della prima metà. Siamo stati meno lucidi e meno riflessivi e non ce lo possiamo permettere». E ancora: «Sono contento per la prestazione, perché i ragazzi hanno avuto un grande atteggiamento ed erano rammaricati per il risultato seppur consapevoli della loro prova. Di fronte avevamo una squadra chiusa nella propria metà campo e che non ci faceva giocare».

Bisogna però guardare subito avanti, anche perché domenica è in programma il big match contro la Reggina: «Ora prepariamo serenamente una grande partita come quella di domenica. Peccato per i passi falsi contro Enna, Sant’Agata o Igea Virtus altrimenti staremmo parlando di un’altra classifica».