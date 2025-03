Arti marziali, la Virtus Vibo conquista il primo posto al Grand Prix Karate Brutium e si prepara alle qualifiche del Campionato cadetti

Dieci gli atleti esordienti schierati e due squadre di kumite (combattimento sportivo) per la gara tenutasi domenica al Palavalentia dove hanno partecipato oltre 250 sportivi da tutta la Calabria

Domenica 23 marzo al PalaValentia di Vibo, si è svolto il Grand Prix Karate Brutium Fijilkam di Karate, gara riservata agli atleti esordienti e alle squadre. Presenti oltre 250 atleti provenienti da tutta la Calabria. La gara organizzata egregiamente dal Comitato regionale Fijilkam Calabria – settore Karate e dall’Asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia, ha visto la partecipazione degli atleti in entrambe le specialità: Kata (forme) e Kumite (combattimento sportivo). Durante la manifestazione, il presidente regionale del settore Karate, Viola Zangara, ha consegnato a Commissario tecnico Luciano Dichiera, tra gli applausi del pubblico, la cintura bianco-rossa per il conferimento del 6° Dan, da parte del già presidente della Fijilkam Domenico Falcone, quale riconoscimento della pluridecennale e meritoria opera svolta in favore del Karate italiano.

La Asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia, per questa gara ha schierato ben 10 atleti esordienti e 2 squadre di Kumite (M/F): La squadra femminile composta da: Primavera Ilaria, Crudo Sarah, Fialà Francesca e Chiara, Crigna Giorgia e Stagliano Emma, ha conquistato il primo posto battendo l’Accademia Karate Crotone e imponendosi con una ottima prestazione sulla Fortitudo di Reggio Calabria.

La squadra maschile composta da Ciro Luigi, Pannia Gianluca, Borello Antonio e da Pirro Pasquale e Cozza Stefano (in prestito dalla gloriosa Società Karate San Marco Argentano), ha battuto la formazione di Acri, prendendo l’accesso alla finale e conquistando comunque un ottimo terzo posto. Buona la prestazione anche dell’atleta Pagano Dritto Nicola, in prestito al Cus Cosenza, che si piazza al 5° posto.

Gli esordienti conquistano i seguenti risultati:

Primo classificato : Desireé Fazio e Carmelo Bruzzese;

: Desireé Fazio e Carmelo Bruzzese; Secondo classificato : Andrea Falduto e Ilaria Morano;

: Andrea Falduto e Ilaria Morano; Terzo classificato : Alessia Lepera e Stefano Arturo;

: Alessia Lepera e Stefano Arturo; Quinto classificato : Giuseppe De Vita e Onofrio Borello;

: Giuseppe De Vita e Onofrio Borello; Settimo classificato: Domenico Panna e Luca Franzé.

I risultati di tutti gli atleti consentono alla Virtus Vibo Valentia di classificarsi al primo posto su 25 società partecipanti. La classifica finale per società ha visto al primo posto la Virtus Vibo Valentia, al secondo la Fortitudo, al terzo Accademia Karate Lamezia, al quarto Karate Curinga e quinta Karate Catona. Continua quindi la scia di successi dei campioni della forte società Vibonese guidata dai maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera. Prossimo appuntamento il 6 aprile ad Acri per la fase regionale di qualificazione al Campionato italiano cadetti.