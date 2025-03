Vibonese, allo stadio Granillo il derby contro la Reggina. Capone: «Negli scontri diretti finora abbiamo faticato, ma stavolta vogliamo fare bene»

È arrivata l’ora del derby tutto calabrese. Il ventinovesimo turno del campionato di Serie D mette infatti sul piatto il big match tra Reggina e Vibonese, in un turbinio di emozioni anche per la posta in palio che c’è in gioco. Le due compagini, innanzitutto, arrivano alla sfida reduci da prestazioni e risultati differenti e con la formazione amaranto che arriva da ben cinque vittorie consecutive e (contando anche il match contro il ritirato Akragas) da cinque clean sheets di fila che ha sigillato la porta. Quanto alla Vibonese, invece, una sola vittoria nelle ultime cinque uscite.

Capone: «Arriviamo carichi»

Insomma, un match che potrebbe essere provvidenziale per i rispettivi obiettivi di entrambe e sul quale quale si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, il difensore rossoblù Marco Capone: «Noi sicuramente arriviamo carichi e abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore. Finora negli scontri diretti abbiamo fatto fatica, quindi questa è una partita dove vogliamo fare bene, rispettando la Reggina ma andando lì a viso aperto». Tre punti in palio importanti per la squadra di Facciolo, soprattutto per difendere il posto play off dalle grinfie della Nissa distante quattro lunghezze, ma lo stesso Capone non vuole fare calcoli: «A prescindere dalle tabelle di calcoli o altri discorsi, noi dobbiamo andare al Granillo e fare una grossa prestazione, anche perché un risultato positivo ci darebbe una spinta ulteriore affrontare le prossime partite che mancano. Non dobbiamo guardare chi sta dietro o avere l’impellenza di fare risultato per forza, ma dobbiamo semplicemente dare il massimo».

Invertire il trend nei big match

Nove le sconfitte stagionali della Vibonese, anche se circa la metà maturate contro squadre che sono attualmente più alte in classifica e dunque in scontri diretti: «Questo purtroppo è un dato oggettivo e c’è poco da commentare – continua il classe 1999, cresciuto calcisticamente tra i vivai di Inter, Crotone, Torino e Avellino – ma bisogna anche dire che ogni partita ha una sua storia e noi abbiamo analizzato ogni sconfitta subita e ognuna ha avuto motivi diversi, l’unica che abbiamo steccato è stata proprio quella contro la Reggina all’andata. Purtroppo contro le squadre forti gli episodi possono indirizzare le partite e noi dobbiamo crescere sotto questo aspetto, anche se nel corso della stagione abbiamo fatto passi avanti. La Reggina è una delle tre corazzate del campionato, ma sicuramente anche noi abbiamo i nostri valori, e poi è sempre un derby».

Buona la stagione dello stesso Capone, basti pensare che è attualmente il terzo giocatore più utilizzato (dopo Favo e Terranova) con 2386 minuti all’attivo: «Io cerco sempre di allenarmi al massimo, in modo da essere pronto quando vengo chiamato in causa e dare un contributo con le mie qualità. Non riesco a dare adesso un giudizio sulla mia stagione, ma lo darà a fine campionato quando e se raggiungeremo gli obiettivi prefissati».

I precedenti

Quindici i precedenti tra le due formazioni divisi fra Serie C (6), Serie D (5), play off Serie D (1), Coppa Italia Serie C (2) e Coppa Italia Serie D (1) per un totale di otto vittorie reggine, cinque pareggi e due sole vittorie vibonesi. Il primo incontro in assoluto avvenne nella stagione 2015/16 allo stadio Granillo con l’allora SSD Reggio Calabria che si impose per 1-0 per poi pareggiare per 1-1, allo stadio Luigi Razza, nel girone di ritorno. Nella stagione 2016/17 i successivi tre precedenti: il primo in occasione del triangolare di Coppa Italia Lega Pro, con un 2-2 in terra vibonese mentre gli altri due in campionato terminati con una vittoria rossoblù e un pareggio. Altri tre incontri nella stagione 2018/19 con uno 0-0 in Coppa Italia in Serie C e doppio 2-0 amaranto in campionato.

Si arriva alla stagione 2019/20, sempre nel campionato di Serie C, e anche qui doppia vittoria della Reggina che proprio in quella stagione ritroverà la Serie B. Il tempo balza poi alla stagione 2023/24, in Serie D, con tre precedenti: un pareggio e una vittoria per la Vibonese in campionato, mentre allo spareggio play off ebbe la meglio la squadra amaranto. Due, infine, gli scontri nella stagione in corso ed entrambi a favore della Reggina: uno in Coppa Italia e l’altro in campionato, nel girone di andata allo stadio Luigi Razza.