Soriano, il sogno play off passa necessariamente da Ardore. Paolo Giofrè: «Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nell’ultimo periodo»

Sette vittorie e un pareggio nelle ultime dieci giornate e con un trend, considerando sempre tale arco di tempo (ovvero da quando è arrivato mister Tonino Figliomeni) da vertice: il Soriano infatti sarebbe primo in classifica forte dei 22 punti racimolati e conditi da 20 gol fatti che la rendono la più prolifica degli ultimi due mesi. Insomma, la squadra vibonese militante nel campionato di Eccellenza corre forte per agguantare i play off e domenica, in occasione della ventisettesima giornata, farà visita all’Ardore consapevole che con una vittoria ipotecherebbe quasi definitivamente un posto nelle prime cinque posizioni.

La forza è il collettivo

In vista della gara in casa delle Aquile, il Soriano di Figliomeni sta affrontando una settimana di preparazione, spinto dall’entusiasmo ancora vivo di settimana scorsa e figlio della rimonta sulla Paolana battuta 4-2. Parte proprio da qui Paolo Giofrè, ai microfoni ufficiali del club: «Siamo alle battute finali, sapevamo fosse una gara fondamentale per il nostro percorso e volevamo tornare a vincere di fronte ai nostri tifosi. Proprio questo, secondo me, ha fatto la differenza, ovvero la voglia e la determinazione di conquistare i tre punti». Un pensiero proprio sul percorso sopra citato e riguardante le ultime dieci giornate: «Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti in questo periodo. È un chiaro segno della forza del nostro spirito di squadra e del grande impegno che mettiamo ogni giorno sul campo. Ogni vittoria è il frutto del lavoro collettivo, dove ognuno di noi contribuisce con passione e dedizione».

Centralità nello scacchiere rossoblù

Uno dei perni essenziali del club rossoblù, lo stesso Giofrè, e a dirlo sono i numeri basti pensare che è il quarto giocatore più utilizzato in rosa con all’attivo 2002 minuti e dietro solamente all’inamovibile Macias, al capitano Clasadonte e a Staropoli. Un dettaglio ancora più rilevante considerando il ruolo da terzino tuttocampista: «Sicuramente la parte più difficile è farsi trovare pronto e lucido in entrambe le fasi di gioco nei novanta minuti. Questo è appunto un ruolo che richiede tanto a livello fisico e mentale, mi piace interpretarlo e mettere le mie qualità a disposizione della squadra». Ardore all’orizzonte dunque: «Troveremo sicuramente una squadra organizzata, composta da gente esperta che farà di tutto per uscire dal campo con i tre punti. Ci giochiamo un posto nei play off e quindi sappiamo bene quanto è importante questa partita. Ci faremo trovare pronti e scenderemo in campo per disputare la gara nel migliore dei modi. Sarà durissima e pertanto servirà una nuova prestazione all’altezza della situazione».