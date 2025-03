Tonno Callipo Volley femminile, spicca la giovane pallavolista triestina Martina Otta: «L’obiettivo? Continuare a vincere»

Una squadra imbattuta, la Tonno Callipo Volley Femminile, che da quasi due anni, sia in campionato che nella Coppa e Supercoppa non da scampo a nessuno, totalizzando 52 vittorie in altrettante gare tra Serie C e B. Alla base, tanto impegno, lavoro di squadra ma anche grandi qualità atletiche. È il caso della giovanissima Martina Otta, pallavolista triestina che da tre gare sta sostituendo l’infortunata compagna di squadra Bellanca. Ruolo non suo ma che sta svolgendo: «Con abnegazione ed impegno. – come riportato in una nota stampa – Anche in precedenti subentri aveva dimostrato di avere la stoffa e, dunque, ampi margini di miglioramento considerando appunto la giovane età. Con Otta partiamo proprio da questo trittico di gare in cui si è ben disimpegnata, pure con 22 punti totali».

Non sono tardate ad arrivare le dichiarazioni della giocatrice che ha sottolineato: «Quando coach Boschini mi ha comunicato che avrei dovuto entrare per sostituire Bellanca, non è stato semplice per me. Non solo perché dovevo rilevare il nostro opposto titolare, ma anche perché mi sono dovuta confrontare con un ruolo diverso dal mio. Attualmente sono abbastanza soddisfatta di come sto performando, ma sono convinta di poter fare ancora meglio e lavorerò per questo». Nell’evidenziare l’importanza del ruolo che si è ritrovata a ricoprire, Otta ha, inoltre, aggiunto: «Il ruolo da opposto non è semplice da occupare. Il mio naturale è quello di banda ricevitrice e non nascondo che tralasciare questa parte importante del mio gioco, non è facile. E però prima di tutto viene il bene della squadra, per cui sono molto felice di poterlo svolgere al meglio delle mie possibilità. Al contrario della banda devi lavorare a specchio e soprattutto all’inizio non è stato così semplice. Man mano però che passano le partite mi sto adattando alla nuova zona in campo e alle competenze da prendere nel gioco».

La pallavolista ha anche aperto un focus in merito all’incontro di sabato scorso contro il Messina, che ha visto vincitrice la squadra vibonese: «In queste partite la cosa più importante è mantenere concentrazione e lucidità. Qualità queste che ci sono mancate nel secondo parziale. Sicuramente le varie interruzioni subite nel corso della gara non sono state d’aiuto, ma non devono essere un alibi. Alla fine, grazie alla consapevolezza dei nostri mezzi siamo riuscite comunque a chiudere il set e poi la partita in tranquillità, ma questo ci insegna che non dobbiamo abbassare il nostro livello di gioco con nessuno». Ad attenderle, domani l’incontro con il ”San Lucido”, una squadra, secondo Otta: «Da non sottovalutare e con buone individualità, giochiamo in trasferta e sarà fondamentale approcciare alla gara in modo deciso fin dal primo punto. Siamo un gruppo di 14 giocatrici forti e molte di noi hanno esperienze importanti alle spalle. Tutte lavoriamo per un obiettivo comune e dobbiamo essere sempre pronte a dare il nostro contributo quando veniamo chiamate in causa». In chiosa la vollista ha posto lo sguardo alla Final Four di Coppa, attesissima da tutta la squadra: «Ormai manca meno di un mese al prestigioso appuntamento: naturalmente stiamo iniziando a lavorare con l’idea di dover affrontare squadre di alto livello e quindi stiamo perfezionando alcune situazioni in modo da farci trovare preparate. È un onore poter giocare la Coppa Italia ed essere tra le migliori 4 squadre italiane di Serie B2, per cui lavoreremo per portare più in alto possibile i colori di Vibo Valentia».