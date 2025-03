Prima Categoria, l’Asd Pizzo vince e vede la vetta della classifica. La Real Fabriziese blocca a domicilio il Taverna

La venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone C) ha contribuito a mettere un ulteriore tassello per quel che riguarda le gerarchie di classifica, soprattutto in zona play off dove le contendenti sono ormai abbastanza visibili ma con una graduatoria cortissima. Nella lotta al vertice ancora tanta competizione e con le prime cinque racchiuse in soli tre punti, ma per il momento regge la Promosport. Ecco il riassunto della giornata appena passata.

L’anticipo

Parte subito forte il turno di campionato con l’anticipo del sabato che vedeva il derby tutto vibonese tra Piscopio e Stella Mileto e con i giallorossi che ritrovano la vittoria dopo tre turni di digiuno e dopo la pirotecnica sconfitta per 5-4 di settimana scorsa. Quanto al club miletese arriva una sconfitta dopo cinque risultati utili consecutivi. Sfida alquanto tirata e con un equilibrio spezzato solo agli sgoccioli del primo tempo con Germolè. Al decimo minuto della ripresa i padroni di casa raddoppiano con Spina D. Che segna il gol alla sua squadra, nonché quella del suo paese e dunque per lui un derby nel derby. Poco dopo Loiacono dimezza le distanze ma non basterà.

Le partite della domenica

Alquanto folto il programma domenicale e che vedeva innanzitutto in campo la capolista Promosport che mantiene la vetta nonostante il pareggio in casa della Rosarnese. Dopo un primo tempo in equilibrio, i bianco/azzurri passano in vantaggio nella ripresa grazie al gol di Piacente ma Paparatti, all’altezza della mezz’ora, trova il gol del pareggio che rallenta la corsa della capolista.Tengono il passo di vertice Soverato e Asd Pizzo. La squadra di mister Sgrò, innanzitutto, si rialza dal ko della scorsa giornata battendo il Sant’Onofrio alla sua quarta sconfitta esterna consecutiva. Di 2-0 il risultato finale anche se la compagine santonofrese ha tenuto bene. Primo tempo in equilibrio mentre è nella ripresa che i biancorossi trovano il vantaggio grazie a Ventura. Il definitivo 2-0, invece, è a opera di Marius che porta i suoi compagni a un solo punto dal primo posto. Quanto alla compagine napitina, pronostico rispettato e Sersalese battuta per 0-2. Per la formazione di mister Barbieri partita messa al sicuro già nella prima frazione grazie al vantaggio di Toscano al quarto d’ora e al raddoppio di Yusupha alla mezz’ora inoltrata che basta anche nel corso della ripresa. La vetta è distante due lunghezze e con il Pizzo che aggancia al terzo posto il Taverna, con quest’ultimo che viene bloccato in casa dalla Real Fabriziese per 1-1. Caparbia la formazione vibonese inizialmente in vantaggio grazie a Somalia ma dopo soli due minuti Cosentino acciuffa il pareggio. Corre come un treno il Bivongi che vince anche sul campo del Palermiti e inanella il suo ottavo risultato utile di fila, consolidando il quinto posto. Annichilito a domicilio il Palermiti e con una partita mai veramente in discussione, anche in virtù della predominanza e della superiorità tecnica degli ospiti. Vantaggio immediato, dopo tre minuti, con Boigorri, mentre alla mezz’ora pareggiano i locali con Vonella. Prima del rientro all’intervallo c’è il tempo per il nuovo vantaggio firmato da Marulla. Quest’ultimo riapre la ripresa siglando la doppietta personale e il tris mentre il definitivo poker porta la firma di Ciminelli. Torna alla vittoria infine il Real Montepaone dopo ben cinque turni, con i gialloverdi che si impongono per 3-1.

I risultati

Piscopio-Stella Mileto 2-1

Soverato-Sant’Onofrio 2-0

Taverna-Real Fabriziese 1-1

Palermiti-Bivongi 1-4

Real Montepaone-Laureana 3-1

Rosarnese-Promosport 1-1

Sersalese-Asd Pizzo 0-2

Riposa: Prasar

La classifica

Promosport 45

Soverato 44

Pizzo 43

Taverna 43

Bivongi 42

Piscopio 35

Real Montepaone 35

Stella Mileto 31

Sant’Onofrio 30

Real Fabriziese 28

Rosarnese 27

Laureana 23

Prasar 21

Palermiti 18

Sersalese 17

Il prossimo turno

Asd Pizzo-Soverato

Promosport-Sersalese

Bivongi-Taverna

Prasar-Rosarnese

Real Fabriziese-Piscopio

Sant’Onofrio-Palermiti

Stella Mileto-Real Montepaone

Riposa: Laureana