Seconda Categoria, Spilinga vince e ora è al match point per la promozione. Cinquine per Francica e Nuova Ada contro Nuova Valle e Filandari

Il campionato di Seconda Categoria ha dato le sue prime sentenze stagionali con il completamento della ventesima giornata, la terz’ultima stagionale. Adesso, a 180 minuti dalla fine della stagione, i giochi potrebbero essere quasi fatti anche se qualche sfumatura da limare ancora c’è. Ecco quanto successo nella terz’ultima giornata del campionato.

L’anticipo

L’anticipo del sabato era di grande rilevanza dal momento che era una sorta di spareggio play off tra Ricadese e Academy Girifalco. E sono proprio i padroni di casa a dire probabilmente addio al sogno play off dopo la sconfitta casalinga. Pesante blitz esterno infatti per la compagine catanzarese che si impone di misura, per 0-1, e sale al terzo posto che significherebbe spareggio. Match intenso ma con gli ospiti che trovano la rete decisiva al ventesimo della prima frazione grazie a Iannì salendo così a quota 39 punti.

Le gare della domenica

Letteralmente a un passo dall’estasi lo Spilinga che a Girifalco inanella la sua quarta vittoria consecutiva, nonché il diciottesimo risultato utile di fila. La formazione giallorossa vince per 0-1, spezzando l’equilibrio proprio agli sgoccioli dell’intervallo grazie a Barbuto e adesso è al suo primo match point per la matematica che gli aprirebbe le porte della Prima Categoria. Non molla il passo il Francica che lotta soprattutto per mantenere la seconda piazza. I biancoverdi piegano a domicilio il Nuova Valle con una straripante cinquina. Primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol al quarto d’ora di Longo, ma nella ripresa i vibonesi si scatenano e dilagano con Mondella, Ventrice, Sisca e Curello per il definitivo 0-5. Rallenta il passo il Nuova Medimo che rallenta dopo quattro vittorie consecutive e pareggia in casa del Briatico. Di 1-1 il risultato finale con gli ospiti che iniziano a giocare praticamente con un gol sopra, grazie al vantaggio lampo di Nasso dopo sessanta secondi ma il club briaticese reagisce e perviene al pareggio, poco prima dell’intervallo, con Zangone. Il Nuova Medimo scivola al quarto posto e deve guardarsi le spalle dal San Costantino quinto in classifica. Proprio i giallorossi battono il fanalino di coda Amaroni in una gara senza particolari patemi per i ragazzi di mister Romano che ipotecano la vittoria già nella prima frazione. Partita che si era messa subito in discesa grazie alla rete di Virdò dopo soli due minuti mentre alla mezz’ora è Carchedi a raddoppiare. L’Amaroni tenta a reazione e dopo 120 secondi dimezza lo svantaggio grazie a Bova ma appena prima dell’intervallo, ancora Virdò ristabilisce le distanze. Nella ripresa la squadra di Romano non si placa e di fatti Bolivar, dopo un solo minuto, cala il poker. La doppietta di Arena, infine, fissa il tennistico 6-1. Vince il Nuova Ada che continua a cullare il sogno degli spareggi. La formazione delle preserre, infatti, vince e convince contro il Filandari e sale al sesto posto, a meno tre proprio dal San Costantino a due giornate dalla fine e con uno scontro diretto da brividi (all’ultima giornata) ancora da giocare. Un fiume in piena il Nuova Ada che annichilisce letteralmente la controparte biancorossa e chiudendo ogni contesa già nella prima frazione mettendo a referto addirittura un poker: apre le danze Marino dopo soli tre minuti mentre all’undicesimo è Varano a raddoppiare. Il duo appena citato è il tandem protagonista del primo tempo dal momento che segneranno un altro gol a testa tra il 13’ pt e il 30’ pt. Nel secondo tempo la fame dei locali non diminuisce e un incontenibile Varano fissa la manita e la sua tripletta personale.

I risultati

Ricadese-Academy Girifalco 0-1

Briatico-Nuova Medimo 1-1

Girifalco-Spilinga 0-1

Nuova Ada-Filandari 5-0

Nuova Valle-Francica 0-5

San Costantino-Amaroni 6-1

La classifica

Spilinga 45

Francica 40

Academy Girifalco 39

Nuova Medimo 38

San Costantino 37

Nuova Ada 34

Ricadese 32

Girifalco 23

Filandari 16

Briatico 11

Nuova Valle 9

Amaroni 9

Il prossimo turno

Academy-Girifalco-Briatico

Amaroni-Nuova Ada

Filandari-Girifalco

Nuova Medimo-Nuova Valle

Spilinga-Ricadese

San Costantino-Francica