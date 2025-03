Vibonese battuta al Granillo, il derby calabrese è della Reggina: la partita finisce 2-1

di Francesco Trimboli



La Reggina è padrona del derby calabrese, con la Vibonese battuta allo stadio Oreste Granillo e gli amaranto che tengono vivo il sogno promozione. De Felice e Barranco firmano la vittoria. Per la Vibonese a segno Terranova. Finisce così due a uno.

La cronaca della partita

Partenza vivace al Granillo, con la Reggina che prova subito a imporre il proprio gioco.

Al 2’, gli amaranto trovano la rete con De Felice, bravo a superare il portiere dopo un lancio perfetto di Laaribi, ma la gioia dura poco: il guardalinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco, annullando il gol.

All’8’ la Reggina sfiora nuovamente il vantaggio. Giuliodori pennella un cross perfetto sul secondo palo, dove arriva Grillo che calcia di prima intenzione, ma Bifulco si supera con una grande parata, negando il gol agli amaranto.

Al 13’, altra occasione per la Reggina: sugli sviluppi di una punizione battuta da Grillo, il pallone finisce a De Felice che, da pochi passi, calcia a botta sicura, ma ancora una volta Bifulco è reattivo e respinge.

La Vibonese, però, non sta a guardare e al 18’ trova il gol del vantaggio. Terranova si inventa una conclusione rasoterra dal limite dell’area che sorprende Lagonigro e porta i rossoblù avanti nel punteggio.

La reazione della Reggina è immediata.

Al 20’ Porcino illumina con un assist perfetto per De Felice, che questa volta non sbaglia: colpo di testa preciso e palla in rete, ristabilendo l’equilibrio.

Passano appena tre minuti e gli amaranto completano la rimonta.

Al 23’ Giuliodori disegna un cross teso e preciso in area, trovando Barranco, che con un gran colpo di testa batte Bifulco e firma il sorpasso.

Dopo un avvio scoppiettante, la partita prosegue con un ritmo più equilibrato. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, ma senza creare occasioni da gol particolarmente pericolose nella seconda parte della prima frazione.

La cronaca del secondo tempo: al 2’, Giunta prova subito a sorprendere il portiere con una conclusione dalla distanza, calciando da ben 40 metri. Lagonigro, però, si fa trovare pronto e risponde con sicurezza.

Nei venti minuti successivi, il gioco si sviluppa principalmente a centrocampo, con poche vere occasioni da gol da entrambe le parti.

Al 37’, Alagna prova a sbloccare la situazione con un colpo di testa insidioso, cercando di beffare Lagonigro, ma il pallone termina fuori dallo specchio della porta.

Poco dopo, grandissima chance per Palumbo. Si ritrova a tu per tu con Lagonigro e, nel tentativo di superarlo, il portiere viene messo giù. L’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore, ma proprio mentre i giocatori protestano o esultano, il guardalinee alza la bandierina, cambiando completamente il corso dell’azione.

Al 45’+ 1’, Renelus si accende: con uno scatto bruciante supera due avversari, entra in area e calcia con forza. Sembra gol fatto, ma Bifulco compie un intervento straordinario e nega la rete con una grande parata.

Il tabellino

REGGINA (4-3-3): Lagonigro, Giulidori, Capomaggio, Girasole, Cham; Barillà, Laaribi (20’ Urso), Porcino; Grillo (15’ Renelus), Barranco (42’ Forciniti), De Felice (29’ Ragusa). A disposizione: Martinez, Ndoye; Urso, Ragusa, Vesprini, Forciniti, Curiale, Renelus, Perri. All. Ginobili

VIBONESE(4-3-3): Bifulco; Nunziante, Checa, Germinio, Castillo (30’ Palumbo); Giunta (25’ Aronica), Favo, Milazzo (25’ Cardinale); Berardi (12’ Squillace), Alagna, Terranova (Capone). A disposizione: Bolzon, Tarantino, Squillace, Atteo, Capone, Aronica, Cardinale, Palumbo, Cosmano. All. Facciolo

ARBITRO: Francesco Martini di Valdarno

ASSISTENTI: Paolo Roselli di Avellino, Bruno Dattilo di Roma 1

MARCATORI: Terranova (VIB), De Felice (REG), Barranco (REG)

AMMONITI: Berardi (VIB), Giuliodori (REG), Capomaggio (REG), Cham (REG), Ginobili (Vice allenatore Reggina), De Felice (REG), Porcino (REG), Caballero (VIB)

RECUPERO: 1’ pt, 7’ st

SPETTATORI: 4.028 di cui 26 ospiti