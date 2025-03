Terza Categoria, il Tropea fa un altro passo avanti verso il successo. Inaspettata sconfitta per la Zungrese in casa del Maierato

Sempre più distesa la classifica del campionato di Terza Categoria dopo la conclusione della diciottesima giornata e che testimonia, ancora una volta, la straripante forza della capolista Tropea che allunga ancora in vetta.

Gli anticipi

Altra rilevante fetta di campionato per la capolista Tropea che si aggiudica il match di vertice contro il Pernocari e allunga la forbice in vetta alla classifica, complice anche l’inaspettato stop della Zungrese nel pomeriggio di domenica. Una stagione straripante per la compagine tropeana, alla sua sesta vittoria consecutiva e con cinque clean sheets nelle ultime sei uscite. I padroni di casa piegano la terza forza del campionato e scappano a quota 47 punti. Vittoria non facile però, dal momento che la compagine ospite riesce a tenere testa per quasi tutti i novanta minuti, e proprio quando l’inerzia della agra si stava indirizzando sullo 0-0, De Luca la spezza a un minuto dalla fine. In pieno recupero poi Russo sigla il raddoppio, per il successo forse più importante della stagione. Nell’altro anticipo il Mileto tiene a bada il Comprensorio Vibonese e si prende il terzo posto in classifica. Terza vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per i biancorossi che ipotecano i play off. Sfida vivace ma con i locali che sono straripanti e che rifilano un poker al club rossoblù. In vantaggio ci va la formazione di mister Contartese che torva la rete al quarto d’ora grazie a Henao ma gli ospitini ci mettono solamente tre minuti a trovare il pareggio con Simonetti. Neanche il tempo di riportare il pallone al centro che il Mileto riporta il muso avanti dopo soli due minuti ancora grazie a Henao e sigla il tris alla mezz’ora con Riso. Nella ripresa il definitivo poker è a cura di Portocarreno, e il sogno play off (casalingo) è sempre più tangibile.

Le gare della domenica

Domenica in campo la Zungrese che cade inaspettatamente in casa del Maierato. Il club bianco/azzurro mette a referto la sua seconda sconfitta consecutiva e perde infatti per 3-2 in una gara difficile fin dall’inizio, dal momento che il Maierato trova il vantaggio-lampo con Parise dopo appena due minuti. Gli ospiti però riescono a pervenire al pareggio a ridosso dell’intervallo con Morello. La rimonta viene completata a inizio ripresa grazie a Fiamingo ma i padroni di casa prima la riprendono con Russo e poi calano la doccia fredda con Rizzello. Termina 3-1 invece il match tra Serra San Bruno e Pannaconi, con i padroni di casa che legittimano i tre punti anche grazie a una buona prestazione. Dopo un primo tempo a reti bianche, è nella ripresa che si accende il match con i locali che passano in vantaggio con La Rizza per poi ipotecare l’incontro con Andreacchi e Muzzì. Nel finale il gol di Tomaino per gli ospiti.

Ritorna a vincere il Paravati che piega la resistenza della Serrese per 4-1. Padroni di casa avanti con Romero dopo venti minuti mentre, nella ripresa, Furci raddoppia il vantaggio. Dimasi cala il tris mentre ancora Romero (che apre e chiude il match) fissa il poker. Cessaniti-Real Sorianello termina 5-0 in favore dei padroni di casa che chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alle reti di De Rito e Giannini. Nella ripresa ancora Giannini firma il tris mentre Pugliese e Migale la cinquina.

I risultati

Tropea-Pernocari 2-0

Mileto-Compr. Vibonese 4-1

Serra San Bruno-Pannaconi 3-1

Maierato-Zungrese 3-2

Paravati-Serrese 4-1

Cessaniti-Real Sorianello 5-0

La classifica

Tropea 47

Zungrese 40

Mileto 34

Pernocari 32

Paravati 28

Serra San Bruno 27

Compr. Vibonese 26

Pannaconi 25

Cessaniti 18

Maierato 18

Serrese 8

Real Sorianello 1

Il prossimo turno

Compr. Vibonese-Maierato

Pannaconi-Paravati

Pernocari-Serra San Bruno

Real Sorianello-Mileto

Serrese-Cessaniti

Zungrese-Tropea