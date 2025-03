Serie D, la Vibonese rimontata (2-1) nel derby contro la Reggina. Facciolo: «Ci è mancata lucidità, ma il nostro è stato un bel gioco»

Esce sconfitta la Vibonese nell’atteso derby contro la Reggina allo stadio Granillo, in occasione della ventinovesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Un solo acuto nelle ultime sei uscite per i rossoblù che rimangono comunque al quinto posto. Eppure la gara sembrava in discesa grazie all’iniziale vantaggio di Terranova ma l’illusione dura solo due minuti perché De Felice, dopo essersi visto annullare un gol, stavolta lo fa buono. La Reggina approfitta della situazione e completa la rimonta con Barranco.

Le parole di Facciolo

Una sconfitta forse un po’ troppo severa per il tecnico Michele Facciolo, che si esprime così nella conferenza stampa post partita: «Venire a Reggio e snaturarci sarebbe stato un errore. Abbiamo fatto quello che proviamo ogni settimana, sapendo che la Reggina ci avrebbe aggrediti alti. purtroppo due disattenzioni su due cross ci sono costate caro». Nella ripresa però il club rossoblù ci ha provato più volte: «Abbiamo avuto occasioni soprattutto nel primo quarto d’ora della ripresa e anche nel finale. Ci è mancata un po’ di lucidità, ma la squadra ha dimostrato personalità e un bel gioco». E ancora: «Vorrei rivedere certi episodi, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pari».

Lo stesso Facciolo spiega poi la scelta di relegare inizialmente Squillace in panchina: «Veniva da un mese di stop per un infortunio muscolare, più di mezz’ora non poteva farla». Un ritmo lento, soprattutto nell’ultimo periodo: «Abbiamo perso qualche gara in casa giocando comunque bene, ma contro squadre molto chiuse. Sono partite diverse tra loro, ma il nostro percorso resta positivo. Non regaleremo nulla a nessuno. Lotteremo fino alla fine per raggiungere i playoff».