Karate, a Ricadi nella sessione primaverile dell’assegnazione delle cinture spiccano i giovani atleti del maestro Antonio La Torre

Il Palazzetto dello sport di Ricadi-Capo Vaticano, a San Nicolò, sabato ha ospitato la sessione primaverile di esami di Karate Shotokan organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica “Energia e Ritmo” di Parghelia. Questo evento, che ha visto la partecipazione anche dell’Associazione sportiva dilettantistica Tropheum Karate Club di Tropea, ha avuto il riconoscimento ufficiale da parte del Centro sportivo educativo nazionale (Csen) oltre al patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale di Ricadi. Sotto la direzione del maestro Antonio La Torre, istruttore diplomato Fijlkam, 34 atleti non agonisti dell’Asd Energia e Ritmo e 18 atleti agonisti della Tropheum si sono esibiti in prove di Kata, Kumite e Kihon. La manifestazione, intitolata “Karate Easter”, si inserisce in un programma più ampio di attività formative e segue eventi precedenti come “Karate Christmas” e “Karate Restart”.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la scuola di danza Ritmo Latino, diretta dalla maestra Angela La Torre, e con la Tropheum, presieduta da Franca Fazzari. Il presidente Antonio La Torre ha sottolineato l’importanza di questo terzo evento in sei mesi, evidenziando il riconoscimento dell’Ente di promozione sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano. Oltre ai corsi e agli esami locali, l’Associazione partecipa attivamente a competizioni ufficiali sotto l’egida del Coni. La Torre ha inoltre menzionato la partecipazione della sua squadra alla Christmas Cup Calabria e alla Coppa Sud Italia Libertas, con l’imminente preparazione per la Coppa Calabria Csen in primavera. Ha anche evidenziato come «la collaborazione con la rete Csen consenta alle Associazioni emergenti di crescere e svilupparsi».

Durante la cerimonia di chiusura, il maestro La Torre ha espresso la sua gratitudine verso il sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi, e il vicesindaco Domenico Locane, consegnando loro una targa in segno di riconoscimento per il supporto ricevuto. Infine, tutti i partecipanti hanno ricevuto un diploma di graduazione, mentre agli atleti sono state consegnate le cinture colorate corrispondenti al grado raggiunto. I festeggiamenti sono poi proseguiti con una serata sociale in pizzeria, in compagnia dei genitori. Un evento che ha celebrato non solo le abilità marziali, ma anche lo spirito di comunità dei giovani karateka della Costa degli Dei.