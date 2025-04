Nuoto, il vibonese Daniel Lico grande protagonista dei Criteria nazionali giovanili di Riccione

Grande performance dell’atleta vibonese Daniel Lico ai “Criteria” nazionali giovanili di nuoto Bper-V.25, svoltisi dal 28 marzo al 2 aprile nello stadio di Riccione, in provincia di Rimini. La manifestazione sportiva promossa dalla Federazione italiana nuoto ha visto di fronte i migliori talenti nazionali. Nell’occasione il classe 2011 di San Costantino Calabro si è fatto valere in varie discipline. Nello specifico, conseguendo tra le fila dell’“Arvalia nuoto Lamezia” il terzo posto assoluto nelle gare 100 Farfalla (tempo 58.50) e 100 Stile libero (tempo 53.20). Due, dunque, le medaglie di bronzo conquistate. Un risultato di grande prestigio, che lo annovera di diritto tra le giovani promesse del nuoto nazionale, anche in virtù del fatto che il campioncino vibonese è alla sua prima partecipazione ai Criteria Bper-V.25 promossi annualmente dalla Federazione italiana di settore.

Al riguardo giungono le parole di soddisfazione del sindaco di San Costantino Calabro Nicola Derito. «Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni al giovane Daniel – sottolinea al riguardo il primo cittadino – per il grande successo ottenuto nella sua attività sportiva. Il nuoto rappresenta da sempre lo sport più completo, dove sono richiesti grande impegno, determinazione, fatica, concentrazione, disciplina e strategia. Il risultato ottenuto dal nostro atleta, ben due terzi posti nazionali in altrettante categorie, rappresenta per la nostra comunità sancostantinese motivo di orgoglio e di grande soddisfazione». Il sindaco conclude il suo intervento augurando a Daniel Lico «di poter conseguire in futuro nuovi e più ambiti traguardi», anche in virtù del fatto «che è un giovane che merita, perché molto serio, capace e impegnato in modo costante nel nuoto».