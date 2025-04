Promozione B, il Capo Vaticano si gode le prestazioni del giovane Simone Mandaglio: «Quest’anno abbiamo pagato ogni singolo errore»

A tre giornate dalla fine del campionato di Promozione B la salvezza diretta è a un passo ma per scongiurare la roulette russa dei play out bisogna vincere in casa dell'Africo

Una classifica bugiarda per l’intera stagione quella del Capo Vaticano che, per tutto il corso del torneo, è stato costretto a lottare per la salvezza e imprigionato nella palude dei play out. A tre giornate dalla fine del campionato di Promozione B, comunque, la salvezza diretta è a un passo dal momento che per scongiurare la roulette russa dei play out bisognerà vincere in casa dell’Africo.

Il Capo Vaticano si gode Mandaglio

La squadra neroverde, comunque, è cambiata molto nel corso del mercato invernale e con acquisti anche azzeccati. Tra questi rientra sicuramente Simone Mandaglio, promettente centrocampista classe 2005 che si è ritagliato il suo spazio nel club ricadese. Ecco il suo pensiero, in esclusiva ai microfoni de Il Vibonese: «Io sono qui da dicembre e ho visto un sacco di miglioramenti. Quando sono arrivato la situazione era un po’ critica tra infortuni e gente che andava via, però col tempo la società ha saputo raddrizzare le cose e rimettersi in careggiata». E poi: «Una delle mie prime partite è stata quella contro la Pro Pellaro nell’ultima giornata del girone di andata e posso dire che, come testimonia il punteggio (4-1), siamo stati nettamente superiori sul campo, peraltro contro una squadra che sta lottando da inizio stagione per un posto nei play off».

Una stagione storta

Una stagione storta sotto tanti aspetti quella della compagine neroverde, come testimonia lo stesso ventenne, seppur giunto a campionato in corso: «L’ultima partita fatta contro il Val Gallico, a prescindere dal risultato, è stata la miglior partita degli ultimi due anni e compreso anche quello del secondo posto. Purtroppo quest’anno ogni singolo errore lo abbiamo pagato e la fortuna non ci è mai girata, esempio sono i due gol del Val Gallico frutto delle uniche nostre due disattenzioni. Anche contro la capolista Virtus Rosarno abbiamo fatto la partita perfetta, trovando anche il vantaggio, ma poi nella ripresa siamo calati».

Il rush finale

Le prestazioni del giovane Mandaglio, però, sono anche frutto di un ambiente sano: «Nella squadra sono stato accolto a meraviglia, nello spogliatoio tutti sono trattati allo stesso modo e inoltre ti senti considerato che è una cosa molto importante. Sembra retorica dirlo, ma siamo come una grande famiglia». Sulle ultime tre giornate: «Per la salvezza diretta ci manca ancora qualche punto, ma noi continuiamo ad allenarci costantemente, provando a fare nove punti nelle ultime tre gare e chiudere al meglio la stagione. Questo è il nostro obiettivo».