Volley, le ragazze di Panificio Pesce Todosport affrontano il Cirò: «Squadra temibile, sarà una battaglia»

Domani, sabato 5 aprile, la squadra di volley femminile vibonese Panificio Pesce Todosport affronterà, in trasferta il Cirò, tra le pretendenti per il salto in serie B2, che nel suo percorso ha messo in difficoltà tutte le altre squadre con cui ha giocato, tranne il Mar Pesca Pizzo che l’ha allontanata dal podio, facendola scivolare in quarta posizione con 31 punti all’attivo.

Turno difficile che arriva in un momento in cui Lavecchia e compagne stanno davvero giocando bene, a buoni ritmi e con la consapevolezza di essere una squadra davvero forte. Inutile dire che a Cirò bisognerà vincere per mantenere inalterati i punti di distacco dal primo posto, visto che andrà di scena a Paola il big match della giornata, con la supersfida tra le padrone di casa e Pizzo.

Sarà una vera e propria battaglia e il coach Vito Iurlano ne è consapevole. «Noi guardiamo sempre in casa nostra – ha dichiarato – senza pensare ad altro. Sabato potrebbe essere una parentesi importante per la nostra stagione, ma questo non ci deve far prendere di ansia. Affronteremo una squadra temibile, che sino ad ora non ha fatto sconti a nessuno e lo stesso farà con noi. Le ragazze sanno che devono giocare al massimo e sono sicuro che lo faranno come sempre».