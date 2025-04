Volley, Panificio Pesce vince in casa del Cirò e sale al primo posto in classifica: «Avversario forte, ma non ci siamo fatti intimidire»

Un weekend più che positivo per il Panificio Pesce Todosport, che ha conquistato il primo posto vincendo 3 a 1 in un match decisivo in trasferta contro il Cirò, squadra che nelle ultime gare aveva dominato su tutti i suoi avversari. Le ragazze di Vibo, dunque, hanno dimostrato di essere in gran forma, fisica e mentale, dove ad avere un ruolo decisivo sono stati soprattutto il lavoro di squadra, la grinta e la voglia di vincere.

Nel primo set ottima giocata di tutte e due le squadre, ma nonostante questo il Panificio pesce si è portato a casa il primo punto. Nel secondo, le padrone di casa hanno reagito, conquistando la parità, poi fino alla fine dell’incontro, la guida è stata tutta vibonese. L’incontro si è chiuso anche con la capitalizzazione di tre punti in più in classifica per il Panificio pesce, che vista la sconfitta di Paola contro Pizzo, ha scavalcato tutti arrivando sul gradino più alto del podio. Ora lo sguardo è rivolto all’importante sfida che attende le volliste, sabato prossimo, contro la Pallavolo Paola, l’obiettivo? Mantenere la posizione conquistata.