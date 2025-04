Prima Categoria, l’Asd Pizzo assapora la vetta per una notte. Al Piscopio il derby contro l’Asd Fabrizia mentre si diverte il Sant’Onofrio

Il campionato di Prima Categoria si è appena messo alle spalle anche il ventiseiesimo turno stagionale. Una corsa al vertice sempre più serrata ed entusiasmante: ecco come è andata.

L’anticipo

Un solo anticipo del sabato ma di grande caratura dal momento che si affrontavano Asd Pizzo e Soverato in quello che era un vero e proprio spareggio per il terzo posto. Alla fine lo scontro diretto lo ha vinto la compagine napitina che si è imposta per 2-1 mettendo pressione alla capolista Promosport per quella vetta che solo fino a qualche mese fa sembra miraggio. In merito al risultato finale: prima frazione chiusa in vantaggio grazie alla rete del possente Sokona, al quarto d’ora della ripresa arriva il pari biancorosso con Pablo mentre alla mezz’ora la squadra di Barbieri rimette il naso avanti con Soriano e assapora la vetta per una notte.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio di domenica scendevano in campo Promosport e Taverna che dovevano riprendersi

la vetta, ma l’impresa riesce solo ai lametini. Questi ultimi, infatti, si riprendono il primo posto rispettando il pronostico contro il fanalino di coda Sersalese e battendolo per 2-1 anche se non senza fatica. Il primo tempo infatti si chiude sullo 0-0 ma è nella ripresa che si sblocca tutto: prima Biwa porta in vantaggio i locali e poi Santacroce raddoppia. Alla mezz’ora inoltrata Traicu dimezza lo svantaggio ma non basta.

Un altro incontro che poteva rivoluzionare ulteriormente la zona play off (e lo ha fatto) oltre all’anticipo tra Pizzo e Soverato, era quello tra Bivongi e Taverna distaccate da una sola lunghezza. Alla fine è proprio il Bivongi a spezzare i sogni di gloria biancorossi, con i padroni di casa al quarto posto, a una sola lunghezza dalla seconda piazza e a tre dalla vetta. Secco 4-1 rifilato al Taverna grazie al vantaggio lampo di Boigorri, ma con gli avversari che la riprendono grazie a Carati. Nella ripresa il fiume in piena dei locali che dilagano con Tirotta, ancora Boigorri e Salim.

Nel pomeriggio domenicale spiccava anche il derby tutto vibonese tra Real Fabriziese e Piscopio e terminato con la vittoria giallorossa per 0-1 grazie a una rete dell’eterno Fanelli che consente di cullare le seppur residue speranze play off. Torna a muovere la sua classifica la Stella Mileto dopo lo scivolone di sette giorni fa. I biancorossi battono il Real Montepaone di misura grazie al gol di Patania. Dopo aver fermato la capolista, la Rosarnese continua a rinvigorire la sua classifica aggiudicandosi lo scontro salvezza contro Prasar, decisivo Macrì. Si divertono Sant’Onofrio e Palermiti che mettono in scena un pirotecnico 3-3. Nel primo tempo De Caria risponde al vantaggio ospite di Vonella mentre, nella ripresa, spettacolo puro: Palermiti nuovamente avanti con Brice e Niang ma Cannitello e Maragò nel finale ristabiliscono gli equilibri.

I risultati

Pizzo-Soverato 2-1

Promosport-Sersalese 2-1

Bivongi-Taverna 4-1

Prasar-Rosarnese 0-1

Real Fabriziese-Piscopio 0-1

Sant’Onofrio-Palermiti 3-3

Stella Mileto-Real Montepaone 1-0

Riposa: Laureana

La classifica

Promosport 48

Asd Pizzo 46

Taverna 46

Bivongi 45

Soverato 44

Piscopio 38

Real Montepaone 35

Stella Mileto 34

Sant’Onofrio 31

Rosarnese 30

Real Fabriziese 28

Laureana 23

Prasar 21

Palermiti 19

Sersalese 17

