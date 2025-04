Seconda Categoria, estasi Polisportiva Spilinga: vince il campionato e centra una storica promozione

Lo Spilinga vince ufficialmente il campionato di Seconda Categoria e sale in Prima Categoria. Questa la notizia più importante della ventunesima e penultima giornata del campionato che fa esplodere l’estasi giallorossa. Ecco il sunto del week end.

Lo Spilinga è Campione

Si tinge di giallorosso la domenica di Seconda Categoria che decreta la storica promozione dello Spilinga al prossimo campionato di Prima Categoria. Il club spilingese riscrive la propria storia calcistica in un’esplosione di gioia e incredulità, divenuta dolce realtà dopo il successo casalingo contro la Ricadese. A timbrare gli storici gol sono stati Broso, Taccone e Gaetano per il 3-0 finale che sancisce la festa.

Un weekend intenso visto anche il derby tra San Costantino e Francica che non ha portato a vincitori né vinti. Termina 1-1 infatti l’atteso match che ha preso vita solo nel quarto d’ora finale: vantaggio locale con Carchedi e pareggio in pieno recupero di Stagno che evita al Francica la sconfitta, ma non può evitare il sorpasso al secondo posto dell’Academy Girifalco. Sesta vittoria di fila per il club del catanzarese che si prende appunto la seconda piazza.

L’Academy Girifalco batte il Briatico per 2-1 (dopo una gara non facile) e corre forte verso il play off casalingo: alla mezz’ora del primo tempo vantaggio locale con Ferraina ma il pareggio dei vibonesi arriva dopo sette minuti. Al quarto d’ora della ripresa il definitivo sorpasso o opera di Dara. Non si ferma neanche la corsa del Nuova Medimo al suo settimo risultato utile consecutivo. I padroni di casa battono il Nuova Valle con un secco 3-0 e vanno a meno uno dal secondo posto. Gara in discesa già al termine mentre a inizio ripresa, ancora bomber Nasso, cala il tris.

Un obiettivo ben impresso in testa e alimentato settimana dopo settimana: già perché il Nuova Ada continua a correre e batte l’Amaroni e adesso i play off non sono più un miraggio. 1-3 esterno maturato grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Ghiglione, Varano e un autogol di Ceravolo. Ora si giocherà tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata contro il San Costantino. Filandari-Girifalco finisce 3-1 per i padroni di casa con reti di Cimato F., Cimato P e Colacchio.

I risultati

Academy Girifalco-Briatico 2-1

Amaroni-Nuova Ada 1-3

Filandari-Girifalco 3-1

Nuova Medimo-Nuova Valle 3-0

Spilinga-Ricadese 3-0

San Costantino-Francica 1-1

La classifica

Spilinga 48

Academy Girifalco 42

Francica 41

Nuova Medimo 41

San Costantino 38

Nuova Ada 37

Ricadese 32

Girifalco 23

Filandari 19

Briatico 11

Nuova Valle 9

Amaroni 9

Il prossimo turno