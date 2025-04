Terza Categoria, il Tropea esce indenne da Zungri e il sogno promozione è a un passo

Era lo spartiacque del campionato, il weekend che poteva chiudere (quasi) definitivamente o riaprire in maniera rilevante il campionato. Il match clou della diciannovesima giornata del campionato di Terza Categoria era Zungrese-Tropea. Ad avvicinarsi ancora di più al trionfo finale sono stati proprio questi ultimi.

L’anticipo

Il turno di campionato si apre con il consueto anticipo che vedeva di scena Compr. Vibonese e Maierato. Si rialzano dalla caduta innanzitutto i rossoblù che ritrovano i tre punti battendo la compagine bianco/blù per 2-1 e cullando il molto complicato ma ancora possibile sogno play off. Partita che non inizia bene dal momento che è il Maierato a passare in vantaggio dopo undici minuti grazie alla rete di Rizzo. Il vantaggio però dura solo tre minuti dal momento che ci pensa Mazza a ristabilire gli equilibri e andare al riposo sull’1-1. All’alba della ripresa, dopo soli tre minuti, la rimonta è completata da Simonetti che fa 2-1. Il risultato non cambierà più.

Le gare della domenica

Inutile dire che il pomeriggio era tutto incentrato sulla supersfida tra le due battistrada del campionato, ovvero Zungrese e Tropea e con questi ultimi che avevano in mano il primo match point per la promozione. Alla fine il risultato finale è di 2-2 ma con i padroni di casa che erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio grazie al gol di Fiamingo poco prima dell’intervallo e di Cristofalo al ventesimo della ripresa.

La capolista però non si lascia andare e prima dimezza lo svantaggio grazie a un rigore di Laganà alla mezz’ora e poi, in pieno recupero, Staropoli la riacciuffa, e adesso il sogno promozione è vicinissimo. Continua a sognare l’impresa il Mileto che dopo essersi preso il terzo posto, batte anche il Real Sorianello e infila il suo steso risultato utile di fila (cinque vittorie e un pari) e mette nel mirino addirittura il secondo posto. Partita senza mai storia e chiusa già nella prima frazione grazie al gol di Surace dopo sette minuti e alla doppietta di Henao. Nella ripresa i biancorossi non si placano e dilagano con Marasco, Esposito e doppietta di Schimmenti per lo 0-7 finale.

Si rialza il Pernocari che, risoluto a riprendersi il terzo posto perso qualche settimana fa, batte il Serra San Bruno e trova la sua sesta vittoria casalinga consecutiva. Non incline a scansarsi il Serra San Bruno che lotta fino alla fine: pronti via e vantaggio lampo dei locali con Contartese Ant., che si ripete sul finire del primo tempo. Poco prima dell’intervallo però gli ospiti accorciano con Sallah. Nella ripresa arriva anche il pareggio con Larizza ma Combatti, al ventesimo, riporta avanti i suoi per un vantaggio che non lasceranno più. Termina in parità la sfida tra Serrese e Cessaniti: per gli ospiti in gol Giannini L. e Giannini G. Sospesa a fine primo tempo infine Pannaconi-Paravati sul parziale di 1-0 per i locali grazie al gol di Ascoli dopo cinque minuti.



I risultati

Compr. Vibonese-Maierato 2-1

Pannaconi-Paravati sosp.

Pernocari-Serra San Bruno 3-2

Real Sorianello-Mileto 0-7

Serrese-Cessaniti 2-2

Zungrese-Tropea 2-2

La classifica

Tropea 48

Zungrese 41

Asd Mileto 37

Pernocari 35

Compr. Vibonese 29

Paravati 28

Serra San Bruno 27

Pannaconi 25

Cessaniti 19

Maierato 18

Serrese 9

Real Sorianello 1

Il prossimo turno

Tropea-Compr. Vibonese

Mileto-Serrese

Serra San Bruno-Zungrese

Maierato-Real Sorianello

Pannaconi-Pernocari

Paravati-Cessaniti