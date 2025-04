La Scuola calcio della Bulldog non smette di vincere: week end di importanti affermazioni per Under 14 e Under 16 Elite

Ultimi due week-end di vittorie per la Bulldog Boys, ormai consolidata realtà del vibonese nel panorama calcistico giovanile e predominante in quasi tutte le categorie e campionati che sta disputando. Nello specifico, ecco il recente andamento dell’Under 14 e dell’Under 16 Elite.

Under 14 e Under 16 Elite

Quanto alle gare di due settimane fa, vittoria innanzitutto per l’Under 14 Elite in casa contro il Montalto per 2-1 nello scontro diretto per il settimo posto: su calcio di rigore, Manco risponde al vantaggio ospite. All’ultimo giro di lancette però pennellata di Antonio Russo su punizione e vittoria finale. Gara di grande rilievo invece per l’Under 16 che ha ospitato la Reggina nel campionato Elite. Partita bellissima davanti a una consistente cornice di pubblico, e di fede nero-gialla, che ha spinto i giovani calciatori vibonesi a un pareggio per 2-2 che forse sta anche un po’ stretto.

Vittorie nell’ultimo week-end

Nell’ultimo week-end doppia vittoria invece per entrambe le categorie. L’Under 14 Elite vittoriosa in trasferta per 0-2 contro il Trebisacce e che ha visto ancora una volta mattatore della partita il forte e promettente Antonio Russo che si esalta con un calcio di punizione e con una conclusione su assist fornito da Suriani.

L’Under 16 Elite invece non smette di elargire buon calcio e rientra da Crotone con tre punti pesanti. In gol Staropoli su punizione, Castagna (che torna al gol dopo un po’ di tempo) su assist di Lele Blandino, con quest’ultimo che chiude la partita mettendoci la zampata per il definitivo 0-3. Da segnalare l’ottima prova del giovane Monteleone.