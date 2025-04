Record personale per l’atleta vibonese Rocco Donato alla Vienna City Marathon

Atletica San Costantino presente alla 42esima edizione della “Vienna City Marathon”. In Austria la società podistica presieduta da Tonino Panuccio ha proposto ai nastri di partenza l’atleta Rocco Donato, il quale nell’occasione si è fatto ben valere con una prestazione di tutto rispetto. Su 9255 partecipanti alla prestigiosa corsa, infatti, il podista vibonese si è classificato 971esimo assoluto, 161esimo di categoria, conseguendo il suo record personale e fermando il cronometro al tempo di 3:12:45, con un passo medio di 4:31/km.

Al termine della “Vienna City Marathon”, grande la soddisfazione del presidente dell’Atletica San Costantino. «Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al nostro Rocco Donato – ha sottolineato nell’occasione la guida del sodalizio – per l’eccezionale risultato da lui conseguito. La sua dedizione, le sue doti e la sua passione verso questa disciplina sono state ricompensate e hanno dato i loro frutti. Quanto da lui ottenuto rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la nostra società e per tutti noi. Un risultato di prestigio, che ci ripaga e ci sprona ancora di più a lavorare con passione e amore per la promozione e lo sviluppo di questa splendida disciplina sportiva, anche nel Vibonese». La 42esima edizione della prestigiosa corsa austriaca è partita, come di consueto, da Wagramer Strasse, sul ponte Reichsbrucke, di fronte al palazzo dell’Onu. La caratteristica di quest’anno è stata la temperatura rigida che ha accolto gli atleti, di appena 2 gradi. Per la cronaca, la Vienna City Marathon” è stata vinta dall’etiope Haftamu Abadi e dalla keniota Betty Chepkemoi. Ma questo, al netto del risultato ottenuto da Donato, passa inevitabilmente in secondo piano.