Giornata di promozione del calcio femminile, la Libertas organizza un evento allo stadio comunale di Soriano Calabro

L'iniziativa patrocinata dal Comune si propone come un momento di festa per esaltare questo sport così popolare



Lo sport che insegna valori, non solo quelli in campo ma soprattutto morali e di rispetto. Soprattutto uno sport, il calcio, che appartiene a tutti. Nobile, a tal proposito, l’iniziativa del Comitato Provinciale Libertas di Vibo Valentia (appoggiata dalle società sportive partecipanti) di organizzare una bella giornata di sport per promozione per il calcio femminile. L’evento, che si terrà sabato 12 aprile, avrà luogo al campo sportivo di Soriano Calabro che è stato concesso e messo a disposizione grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Nardo. Oltre alla squadra femminile dell’Ags Soriano saranno presenti il Nuova Ada, l’Asd San Bruno e la Scuola Calcio della Bulldog.

Tra i fautori dell’evento c’è Giuseppe Dominelli, responsabile del Comitato Provinciale Libertas: «L’arrivo della bella stagione ci permette di riprendere le attività all’aperto e fra i nostri primi appuntamenti sportivi sul territorio abbiamo scelto Soriano Calabro, per promuovere e diffondere la disciplina del calcio femminile. Tutto questo sarà possibile grazie anche alla disponibilità dell’amministrazione locale che ci ha concesso, oltre il patrocinio per l’evento, anche l’utilizzo del campetto. A dare una mano al Centro Provinciale Libertas di Vibo Valentia anche la fattiva collaborazione dell’associazione I 3 C, presenza ormai consolidata sul territorio sorianese».