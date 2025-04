Volley, il Panificio Pesce trionfa nel big match contro Paola: al Pala Borsellino finisce 3 a 2

Successo importante per la formazione vibonese che supera la squadra cosentina e mantiene così la prima posizione in classifica

È una vera e propria battaglia sportiva quella che si è disputata tra il Panificio Pesce e Paola. Una partita bella ed avvincente che ha regalato al pubblico presente uno spettacolo gradevolissimo e che ha dimostrato che entrambe le squadre lotteranno sino alla fine, sino all’ultimo punto e l’ultimo pallone, con Pizzo, per staccare l’unico tagliando per approdare in serie B2.

Le vibonesi sapevano benissimo di trovarsi di fronte una squadra ben organizzata, allestita per vincere il campionato. Le paolane non hanno mai mollato, anche nei momenti più difficili della gara, dimostrando un grandissimo carattere e la loro voglia di vincere. La formazione vibonese non è da meno: una squadra grintosa, combattiva e concentrata che probabilmente ha commesso qualche errore di troppo che ha dato qualche vantaggio alle avversarie. Ecco il motivo per cui si è arrivati al tie break ed alle oltre due ore di gioco.

Il primo set ha visto partire bene Paola, che ha approfittato di un Panificio Pesce che è sembrato bloccato. Le ragazze cosentine sono state brave ad approfittarne e a portarsi a casa il parziale. Nel set successivo il Panificio Pesce ha mostrato i denti e ha messo con le spalle al muro le avversarie, conquistando il parziale con un perentorio venticinque a otto.

Terzo set che ha visto ancora una volta protagonista la squadra di casa, che ha lasciato poca iniziativa alle avversarie che sembrano aver alzato bandiera bianca. Si va sul due a uno grazie al venticinque a diciannove. Chi pensa che la gara stia volgendo alla fine in maniera favorevole per il Panificio Pesce, non ha fatto i conti con Paola, che con uno scatto di orgoglio pareggia e porta la contesa al tie break.

Il Panificio Pesce parte benissimo, grazie al suo solito gioco, ma Paola non molla e rimane sempre attaccata alla gara, ma alla fine a trionfare è la squadra arancio blu, che conquista due punti importanti e rimane prima in classifica.

Il tabellino

Panificio Pesce 3 – Paola 2

Progressione set: 16/25 – 25/8 – 25/19 – 21/25 – 15/11

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: La Vecchia, Canzoneri, Lopez, Bregni, Biankina, Angilletta, Okoma, Dodaro ( L1), Barbuto A., Polverino, Montalbano, Lo Bianco (L2), Barbuto C, Carpinelli I.

Paola: Ceglie, De Bonis, De Simone, Gianni, Kalvane, Liporace, Morabito, Musciacchio (L1), Raschella’, Ritrovato, Selvaggia, Stancato, Tramonti (L2), Vizza.

Arbitro: Danilo De Sensi e Francesco Petracca