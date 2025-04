Volley, la Tonno Callipo non si ferma più: a Siracusa arriva la diciannovesima vittoria consecutiva

Con un’altra prova di straordinaria forza mentale e tecnica, la Tonno Callipo centra la diciannovesima vittoria consecutiva, superando 3-1 la Melilli Siracusa in trasferta e confermandosi capolista imbattuta a tre giornate dalla fine. Una vittoria di valore assoluto, contro un avversario che aveva già dato filo da torcere all’andata, e che questa volta ha ceduto solo dopo aver messo in difficoltà le vibonesi nel secondo set.

Determinazione, spirito di sacrificio e compattezza sono stati ancora una volta i tratti distintivi della formazione guidata da coach Boschini. Il match ha vissuto anche momenti delicati, come l’infortunio al ginocchio destro di Martina Otta sul 22-18 del terzo set. L’opposta, colpita da un fastidio fisico, ha lasciato temporaneamente il campo per far spazio a Bellanca, al rientro dopo oltre un mese. Proprio quest’ultima ha siglato il muro decisivo che ha permesso alla Tonno Callipo di chiudere il set e portarsi avanti 2-1. I sanitari giallorossi sono subito intervenuti consentendo a Otta di rientrare nel quarto set e contribuire nuovamente alla causa.

Nel primo parziale le vibonesi hanno sempre mantenuto il vantaggio (8-6, 16-10, 21-17) chiudendo con un ace di Rizzo, autrice di 12 punti, come Macedo. La centrale Vinci ha dominato con 16 punti, affiancata dalla potente Cammisa (15, con ben 4 ace) e da una Macedo in grande spolvero a muro (5 vincenti).

Nel secondo set il ritmo è cambiato. Siracusa ha risposto colpo su colpo, chiudendo sul 25-19 grazie a un finale tutto suo. Tuttavia, Vibo ha saputo risollevarsi, come da sua consuetudine, imponendosi nel terzo set 25-20 con il già citato muro di Bellanca. Da lì, il dominio si è fatto totale: il quarto parziale è stato un monologo calabrese chiuso 25-7.

Particolarmente coinvolgente anche la partecipazione emotiva del direttore sportivo Peppe Defina, visibilmente partecipe in panchina, quasi a voler spingere ogni azione delle sue atlete. La vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche il riflesso di una macchina organizzativa perfettamente funzionante, come riconosciuto dallo stesso allenatore nel post-gara.

Le parole di coach Boschini

«È stata una grande prova di forza – ammette coach Boschini – è proprio il caso di sottolinearlo a caratteri cubitali. Nel terzo gioco siamo partiti un po’ male, recuperando abbastanza bene intorno alla metà del set facendo un bel break lungo. Tanto che siamo passati dallo svantaggio 13-8 al 16-13 per noi, e questa è stata la chiave della partita, che ha svoltato. Infine nel quarto set non c’è stata storia, dettando legge fin dall’inizio e prendendo subito un grande vantaggio».

Una prova di forza importante considerate alcune difficoltà pre match: «Avevamo qualche problema fisico ieri mattina prima del match, anche per il viaggio e per un po’ di affaticamento. Ma le ragazze hanno stretto i denti vincendo una gara davvero importantissima ai fini del campionato» spiega il tecnico.

«Un plauso va fatto a tutto lo staff tecnico e medico, ad iniziare dal nostro fisioterapista Francesco Canalicchio e del preparatore atletico Francesco Fiorentino, che hanno messo in piedi due giocatrici importanti nell’immediata vigilia, facendo un lavoro eccezionale. Insomma è stata una prova corale che ci ha dato tanto e spero – conclude Boschini – che ci dia tanto anche per affrontare al meglio la Coppa Italia».

Il tabellino

MELILLI SIRACUSA – TONNO CALLIPO VV 1-3

(20-25, 25-19, 20-25, 7-25)

MELILLI: Minervini 1, Marcello 2, La Mattina 12, Compagnoni , Soncini, Vescovo 15, Isgrò 14, Natalizia (L), G.Miceli, Bisicchia, C.Miceli 5. Ne: Monzio, Di Lorenzo, Drago, Mancino, Cantalanotte. All. Scandurra

TONNO CALLIPO: Curti 2, Otta 6, Macedo 12, Rizzo 12, D.Vinci 16, Cammisa 15, Darretta (L), Bellanca, Quarto (L). Ne: Surace, M.Vinci, Milazzo, Rustani. All. Boschini

Arbitri: Alzati e Bresciani.

Note: durata set 24’, 25’, 28’, 19’ per un totale di un’ora e 36’. Siracusa: ace 6, bs 12, muri 6, errori 31. Vibo: ace 8, bs 6, muri 11, errori 21. Attacco: 28%-38%. Ricezione 48%-46%.