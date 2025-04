Prima Categoria, l’Asd Pizzo completa una straordinaria rimonta e passerà la Pasqua in vetta. Il Sant’Onofrio concede spettacolo e fa 3-3 a Taverna

La pausa di Pasqua arriva con uno scossone in vetta che conferma l’alta competitività del campionato di Prima Categoria. Nella ventisettesima giornata, infatti, non sono arrivate ancora sentenze decisive ma, a tre giornate dalla fine, c’è da segnalare il sorpasso in vetta del Pizzo sulla Promosport. Ecco il sunto della giornata.

L’anticipo



Riapre la propria corsa play off il Piscopio che, nell’anticipo del sabato, riesce a superare il Bivongi che sta lottando per la vetta. Finisce con un pirotecnico 4-2 con i giallorossi che superano il Bivongi che si ferma dopo quattro vittorie consecutive e nove risultati utili di fila. Padroni che si portano sul 3-1 grazie alle reti di Fanelli, Calafato e Germolè, mentre accorcia le distanze Salim. Il poker, e il punto esclamativo, lo mette ancora Fanelli per la doppietta personale.

Le gare della domenica



Pesante scossone in vetta alla classifica con il Pizzo che completa una straordinaria rimonta

partendo letteralmente dal basso della classifica. Una corsa forsennata che oggi si prende i meritati frutti con la conquista del primo posto. La formazione napitina, infatti, schianta a domicilio il Palermiti per 0-4: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Soriano e poi la rete di Tripodi e la doppietta di Maluccio per la quarta vittoria consecutiva. Una vittoria che vale doppio e che sposta gli equilibri, anche in concomitanza del contemporaneo scivolone della Promosport sul campo del Soverato. Proprio questi ultimi

ritornano al successo che permette di tornare al terzo posto in classifica e in piena lotta vertice. A decidere la sfida è Criniti alla mezz’ora del primo tempo. La Promosport allunga la sua astinenza dalle vittorie esterne a sei uscite (dal 26 gennaio a Montepaone).Non basta un super Cariati per far tornare alla vittoria il Taverna che in casa viene bloccato dal Sant’Onofrio in un pirotecnico e spettacolare 3-3. Una continua altalena di emozioni che vede il vantaggio locale con Cariati dopo venti minuti ma, due minuti più tardi, pareggia Ventrice. Alla mezz’ora ancora bomber Cariati riporta in vantaggio i suoi. Nella ripresa Cannitello pareggia i conti e ancora il centravanti biancorosso si porta il pallone a casa. Nel finale Trecozzi fissa il definitivo pareggio. Vince e spera nei play off il Real Montepaone che supera con un secco 3-0 la Real Fabriziese grazie a Maida e alla doppietta di Riitano. Tre punti salvezza per il Laureana che supera per 2-0 la Stella Mileto grazie a una doppietta di Ferraro. Colpo esterno del Prasar che passa per 0-1 sul campo della Sersalese grazie a Mazzei.

I risultati

Piscopio-Bivongi 4-2

Soverato-Promosport 1-0

Laureana-Stella Mileto 2-0

Taverna-Sant’Onofrio 3-3

Palermiti-Pizzo 0-4

Real Montepaone-Fabriziese 3-0

Sersalese-Prasar 0-1

Riposa: Rosarnese

La classifica

Pizzo 49

Promosport 48

Soverato 47

Taverna 47

Bivongi 45

Piscopio 41

Real Montepaone 38

Stella Mileto 34

Sant’Onofrio 32

Rosarnese 30

Real Fabriziese 28

Laureana 26

Prasar 24

Palermiti 19

Sersalese 17

Il prossimo turno

Pizzo-Taverna

Promosport-Palermiti

Rosarnese-Sersalese

Bivongi-Real Montepaone

Prasar-Soverato

Fabriziese-Laureana

Sant’Onofrio-Piscopio

Riposa: Stella Mileto