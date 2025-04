Seconda Categoria, apoteosi Nuova Ada acciuffa i play off proprio all’ultima giornata. Termina 2-2 il big match tra Francica e Nuova Medimo

L’ultima giornata ha decretato la soglia play off e quella play out. Battuta d’arresto, proprio a fine stagione, per i neo-campioni dello Spilinga



Il campionato di Seconda Categoria si congeda e rimanda l’appuntamento al prossimo anno, per la stagione 2025/26. Si è chiusa infatti la regular season che ha dato anche le ultime sentenze in ottica di classifica, dopo quella che ha decretato lo Spilinga Campione. Per completare il quadro, infatti, mancava la griglia play off e quella play out. Ecco allora come è andata la ventiduesima e ultima giornata di campionato.

L’ultima giornata

Come il più beffardo scherzo del destino che il calendario calcistico potesse dare, proprio negli ultimi novanta minuti di stagione si giocavano due veri e propri scontri diretti per i play off: Francica-Nuova Medimo e Nuova Ada-San Costantino. Finisce in pareggio il primo dei due scontri citati e valevole per il terzo posto, ovvero unico posto per un play off casalingo. Alla fine il 2-2 sorride al Nuova Medimo che torna con un punto che gli permette di congelare la terza piazza. Pronti via e subito due gol, con il vantaggio ospite che porta la firma di Nasso al sesto e il pareggio, tre minuti dopo, a cura di Stagno con quest’ultimo che si ripete al diciottesimo ribaltando completamente la situazione. Nella ripresa è ancora Nasso a rispondere all’altro bomber e fissare il pari e patta. Una rincorsa incredibile, invece, quella del Nuova Ada iniziata a dicembre e terminata quest’oggi, con il coronamento del quinto posto che significa play off. Lo scontro diretto con il San Costantino, infatti, termina 2-0 grazie alla doppietta di Figliuzzi nella prima frazione che manda in estasi l’intera tifoseria locale

Si prende il secondo posto l’Academy Girifalco, e dunque il privilegio di giocare i play off in casa con due risultati su tre. Il club catanzarese, infatti, batte agevolmente il Nuova Valle per 0-5. Partita mai in discussione e decisa dalle doppiette di Marino e Siaka e alla rete di De Fazio.. Battuta d’arresto, proprio all’ultima giornatadi campionato, per i neo-campioni dello Spilinga che cadono in casa del Briatico per 2-1. I padroni di casa, che vincono grazie a un autogol e a una rete di Rubino, si giocheranno la salvezza nel play out contro l’Amaroni .La sfida tra Ricadese e Filandari era più importante per questi ultimi e per scongiurare un pericoloso play out, ma alla fine passano i locali che si impongono per 4-1. Gol-lampo di La Torre e doppietta di Pannia per il temporaneo 3-0. Sul finale Pantano cala il poker. Finisce a reti bianche Girifalco-Amaroni.

I risultati

Briatico-Spilinga 2-1

Francica-Nuova Medimo 2-2

Girifalco-Amaroni 0-0

Nuova Ada-San Costantino 2-0

Nuova Valle-Academy Girifalco 0-3

Ricadese-Filandari 4-1

La classifica finale

Spilinga 48

Academy Girifalco 45

Nuova Medimo 42

Francica 42

Nuova Ada 40

San Costantino 38

Ricadese 35

Girifalco 24

Filandari 19

Briatico 14

Amaroni 10

Nuova Valle 9