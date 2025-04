Terza Categoria, il Tropea si laurea campione dopo la vittoria sul Comprensorio Vibonese. Zungrese e Asd Melito, continua la lotta per il secondo posto

Il Tropea si laurea Campione nel campionato di Terza Categoria e stacca il pass diretto per il prossimo campionato di Seconda Categoria 2025/26. Estasi in riva alla costa degli dei dunque, con il club che centra l’obiettivo con due giornate di anticipo. Tanto è successo nella ventesima giornata.

Gli anticipi



Due gli anticipi del sabato, ed è proprio in uno di questi due anticipi che arriva la notizia più importante e che incorona il Tropea. Mancavano tre punti all’apoteosi e questi sono puntualmente arrivati nel match casalingo contro il Compr. Vibonese. La partita termina con un secco 3-0 che può dare il via alla festa. Marcature aperte da De Luca dopo diciotto minuti mentre, a inizio ripresa, raddoppia De Rosa. Nei minuti finali c’è tempo anche per il tris firmato da Laganà e il Tropea è in tripudio. Nell’altro anticipo continua la straripante corsa dell’Asd Mileto che infila la sua quinta vittoria consecutiva, consolidando il terzo posto e mettendo di mira la seconda piazza. I biancorossi sono letteralmente un fiume in piena e sommergono di reti la malcapitata Serrese. Un clamoroso 13-3 il punteggio finale che vede anche un traguardo storico di un calciatore di casa: con la tripletta rifilata, bomber Rascaglia festeggia i suoi 301 gol in carriera. Un’infinità. Ad arrotondare il macroscopico punteggio ci pensa una doppietta di Schimmenti e le reti di Naso, Muzzopappa N., Muzzopappa R., Ciccone, Surace, Portocarreno, Sotira e Henao.



Le gare della domenica



Domenica pomeriggio tutte le altre gare mancanti con la Zungrese che, innanzitutto, tiene a bada l’Asd Mileto ristabilendo i quattro punti di distanza. Il club bianco/azzurro si tiene stretto il secondo posto tornando alla vittoria dopo tre turni di digiuno. Battuto sul suo campo il Serra San Bruno in una gara delineata già all’inizio con il vantaggio di

Morello. La doppietta di Cristofalo cala il tris mentre de Pasquale, al ventesimo della ripresa, cerca di accorciare le distanze ma non basta.Corre anche il Pernocari in ottica play off e con la formazione nero/arancio che torna da Pannaconi vittoriosa per 1-3certificando così il quarto posto (il Compr. Vibonese non può più raggiungerla) e con l’obiettivo di riprendersi la terza piazza che significherebbe play off casalingo. A decidere la sfida sono stati Restuccia Al., Bagnato e Contartese. Colpo play off del Paravati che batte di misura il Cessaniti per 1-0, grazie alla rete di Romero a inizio ripresa, e si prende il quinto posto in classifica. Prima vittoria stagionale per il Real Sorianello che sbanca il campo del Maierato per 0-1 grazie alla rete di Muller.



I risultati

Tropea-Compr. Vibonese 3-0

Mileto-Serrese 13-3

Serra San Bruno-Zungrese 1-3

Maierato-Real Sorianello 0-1

Pannaconi-Pernocari 1-3

Paravati-Cessaniti 1-0

La classifica

Tropea 51

Zungrese 44

Asd Mileto 40

Pernocari 38

Paravati 31

Compr. Vibonese 29

Serra San Bruno 27

Pannaconi 25

Cessaniti 19

Maierato 18

Serrese 9

Real Sorianello 4

Il prossimo turno

Compr. Vibonese-Serra San Bruno

Paravati-Pernocari

Cessaniti-Mileto

Real Sorianello-Tropea

Serrese-Maierato

Zungrese-Pannaconi