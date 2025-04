Vibonese, la ritrovata vittoria (1-3) sul campo dell’Enna mette al sicuro i play off. Facciolo: «Chiedevo carattere, lo hanno dimostrato»

La Vibonese ritrova la vittoria in occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e consolida il quinto posto, l’ultimo utile per i play off, ricacciando la Nissa a meno sei lunghezze. La compagine rossoblù, dunque, torna vittoriosa dal campo dell’Enna per 1-3. L’equilibrio si sblocca grazie alla rete di Alagna e poi, nella ripresa, i ragazzi di Facciolo chiudono le contese con Terranova e ancora una volta con Alagna. Adesso la società del presidente Caffo potrà guardare con un pizzico di serenità in più al turno di giovedì prossimo, dove la Vibonese riposerà poiché da calendario avrebbe dovuto giocare contro l’Akragas ritirato però dal campionato.

Le parole di Facciolo

Poche parole ma concise quelle del tecnico Michele Facciolo nella conferenza stampa post partita: «Sapevamo che per noi poteva essere un match point, considerando che la Nissa giocava sul campo della Reggina. Giovedì osserveremo il turno di riposo forzato, quindi questa era un partita determinante, sapendo comunque di affrontare una squadra in salute e su un campo difficile. Sinceramente però insieme al presidente volevamo una risposta a livello di atteggiamento e così è stato».