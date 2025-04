Soriano, successo per la giornata di promozione del calcio femminile. Mister Raffaele: «Crescita sportiva passa anche da questi eventi»

Un successo e una partecipazione a tratti inaspettati per la giornata di promozione del calcio femminile. L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale Libertas di Vibo, con l’ausilio dell’Associazione I 3 C, e patrocinato dal comune di Soriano Calabro, si è tenuto sabato scorso alle ore 16 ai campetti comunali (zona Pip). Una prima tappa, quella di Soriano, che ha riscosso entusiasmo e coinvolgimento. Oltre alla società ospitante, in questo caso rappresentata dalla squadra di calcio a 5 femminile dell’Ags Soriano, c’erano anche la Bulldog, il Nuova Ada e l’Asd San Bruno.

Il tecnico Pino Raffaele dopo l’evento



A fare i cosiddetti omaggi di casa è stato il tecnico della squadra di calcio a 5 dell’Ags Soriano, Pino Raffaele, che ha seguito fin da inizio stagione questo gruppo di ragazze e contribuendo alla loro crescita sportiva e umana e che ha voluto fortemente la realizzazione di questa manifestazione: «A partecipare non sono state solo le squadre di calcio femminile di Soriano, San Bruno, Nuova Ada e Vibo Buldog ma buona parte della comunità sorianese che è accorsa per dare il suo contributo a questa meravigliosa giornata dedicata interamente allo sport. Alla fine delle gare tutte le ragazze sono state premiate con una medaglia di ricordo, e allo stesso tempo è stato consegnato a ogni rappresentante delle squadre un diploma dell’avvenuta manifestazione. Non possiamo che essere felici per la riuscita dell’evento e speriamo di aver mandato il giusto messaggio di sport e solidarietà, perché la crescita sportiva di ogni ragazza passa innanzitutto da questo. Un ringraziamento di cuore va a Giuseppe Dominelli, presidente provinciale Libertas, e all’amministrazione comunale di Soriano Calabro guidata dal sindaco Antonino De Nardo per averci sostenuto nella realizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare a tutte le squadre partecipanti».