Calcio, Bruno Barba difensore perno del Francica a 41 anni: «Lascio, ma prima voglio regalare soddisfazione del playoff»

Si conclude con un quarto posto, che vuol dire play off esterno, la regular season del Francica che nell’ultima giornata del campionato di Seconda Categoria (conclusosi domenica) impatta per 2-2 nello scontro diretto per il terzo posto contro il Nuova Medimo, peraltro prossimo avversario nello spareggio. Una cavalcata costante quella della squadra biancoverde che forse ha perso qualche punto pesante sul finire di stagione. Tra i perni della squadra c’è sicuramente l’arcigno e possente difensore Bruno Barba, 41 anni ma tanta esperienza e voglia ancora di divertirsi. E proprio per questo tutt’ora è un leader difensivo.

Stagione positiva



Proprio il difensore Bruno Barba intende ripercorrere l’annata: «Devo dire che tutto sommato si è conclusa bene perché non ce lo aspettavamo neanche noi un cammino così a inizio stagione. A dicembre poi, quando abbiamo visto che l’obiettivo era molto concreto, la società ha fatto un passo in più. Purtroppo ci manca qualche punto che ci ha condizionato e parlo delle sconfitte contro il Nuova Ada e Academy Girifalco, il pareggio al novantesimo contro lo Spilinga e la caduta di Ricadi. Tutti punti che, se sommati, avrebbero fatto la differenza. Adesso però dobbiamo solo pensare i play off».

Adesso i play off



Come accennato, sarà di nuovo scontro contro la Nuova Medimo, ma stavolta in palio ci sarà la finale play off: «Ammetto che preferisco giocare a casa loro, innanzitutto perché se vinciamo lì è ancora più bello, e poi perché sentendo meno la pressione del nostro pubblico possiamo fare molto meglio. Ieri forse c’era un po’ di pressione sul fatto che bisognava vincere e non siamo riusciti a ottenere il punteggio pieno».

Futuro lontano da Francica



Un’altra annata portata al termine per Barba, ormai veterano dei campi dilettantistici e sempre vissuti con estrema qualità. Anche quest’anno mette in bacheca una buona stagione personale: «Potevo fare qualcosina in più ma qualche problemino fisico a 41 anni si inizia a sentire, senza considerare gli impegni lavorativi e qualche problemino personale. Ma mi conosco e potevo dare ancora di più». Dopo gli spareggi, il futuro del difensore è ancora un rebus, ma sarà in ogni caso lontano da Francica: «Per ora penso alla gara contro il Nuova Medimo, ma sicuramente con il Francica sarà un arrivederci e non un addio. Prima però voglio lasciare questa squadra regalandole la soddisfazione di arrivare fino in fondo. Mi sto guardando intorno e vediamo cosa esce fuori. Nel frattempo vorrei ringraziare la società e tutta la tifoseria per il calore che ogni domenica ha dimostrato».