Sport e solidarietà a Rombiolo con l’evento Correre per la vita: i ricavi saranno utilizzati per favorire visite mediche gratuite

Sarà un sabato di sano sport e inclusione quello in programma il prossimo 3 maggio nel comprensorio rombiolese. La Asd Champions Taekwondo, con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, organizza infatti la giornata Correre per la vita, una gara non agonistica e aperta a tutti

Il programma di Correre per la vita

Ricco il programma, che inizierà alle ore 15 con il ritrovo in piazza Alcide De Gasperi di Rombiolo, e che vedrà diverse categorie in gara. Tre le categorie riservate agli Under 14: 30 metri per bambini e bambine nati/e tra il 2019 e il 2024; 40 metri per bambini e bambine nati/e tra il 2015 e il 2018; 400 metri per ragazzi e ragazze nati/e tra il 2012 e il 2014. A partire dalle ore 17, invece, spazio alla corsa amatoriale con il ritrovo nella frazione di Pernocari, in piazza don Mazza, in una gara a passo libero e lunga circa 5km (in questa occasione sarà possibile usufruire del servizio navette di Rombiolo). La giornata si chiuderà alle ore 20 con un convegno in programma all’interno dell’Auditorium di Rombiolo, arricchito dall’orchestra Young&Choir (diretta dai maestri Daniele La Rosa, Antonio Pontoriero e Maria Francesca La Rosa) e con la partecipazione di Michele Bruzzese. Il costo per la partecipazione (valida fino al giorno stesso) è una quota libera a partire da 5 euro. Verranno premiati i primi tre classificati, il partecipante più giovane e quello più anziano.

Cristina Contartese tra le promotrici

Un evento, quello partito lo scorso anno, che sta ormai diventando appuntamento fisso annuale e che promuove nobili intenti come afferma Cristina Contartese, responsabile dell’Asd Champions Taekwondo: «Si tratta della seconda edizione e quest’anno il ricavato sarà devoluto all’associazione Gene che supporta il reparto di Neurochirurgia del Gemelli di Roma, per sostenere visite gratuite nel territorio vibonese di medici specialisti che vengono direttamente dal Gemelli stesso. La mia associazione ne è promotrice, con il supporto delle altre associazioni territoriali. A seguire in serata ci sarà un convegno all’Auditorium di Rombiolo, con la partecipazione del vicepresidente dei medici specialisti come il dott. Luca Massimi e alcuni rappresentanti delle associazioni, sull’importanza della collaborazione delle associazioni e sulla prevenzione».