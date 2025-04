Asd Mileto, gli albori della mitica Stella del Sud: la storia lunga mezzo secolo dell’orgoglio biancorosso

Ci sono figure indelebili, simboli di una maglia o di un club che mai possono tramontare e fautori di quelle pagine sportive che sono state riempite nel corso degli anni. Recentemente l’Asd Mileto ha ripreso il suo cammino calcistico, partendo dal campionato di Terza Categoria dove è attualmente in piena lotta per i play off. La storia dei colori biancorossi però è antica di quasi mezzo secolo, elevando ancora di più il blasone di questo club.

La nascita della Stella del Sud

Tanti i volti che si sono passati il testimone nel corso di questi oltre quarant’anni ne rientra soprattutto uno in particolare, il padre che ha trasformato il sogno miletese in realtà, nonché fondatore di quella straordinaria famiglia a quel tempo chiamata Stella del Sud e che, in quelle stagioni, diede sfogo a tutta la sua lucentezza. Quel volto è di Saverio Muzzopappa, padre di una delle storie calcistiche più belle ed emozionanti di questa città. Non solo Saverio, ma l’intera famiglia Muzzopappa ha saputo coltivare il progetto di quella grande squadre che difficilmente avrà eguali. A metà degli anni ’80 dunque, sotto la sua guida, nasceva la Stella del Sud che tanti (e non solo abitanti di Mileto) ancora oggi ricordano. Una squadra che partiva dalla Terza Categoria e che, grazie al suo impegno e alla sua passione, è arrivata a giocare nel campionato di Eccellenza. Un’impresa incredibile, che ha fatto battere il cuore di intere generazioni.

L’operato del presidente Muzzopappa

Un altro calcio e un’altra epoca, con il prepartita che si respirava già dal venerdì. La domenica i bambini riempivano lo stadio, pronti a tifare per la propria squadra del cuore, e inoltre le trasferte non erano mai un problema: la squadra veniva seguita ovunque, dai tifosi che non lasciavano mai soli i loro beniamini. E tutto questo, tutto ciò che oggi i miletesi possono chiamare orgoglio biancorosso, lo devono a lui, Saverio Muzzopappa, e alla sua famiglia. Una storia indelebile e che ancora oggi si racconta grazie alla passione, al coraggio e alla dedizione del presidentissimo Saverio Muzzopappa.