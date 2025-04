Eccellenza, il Soriano si gioca un’intera stagione contro Isola Capo Rizzuto. Lisi: «Abbiamo una voglia matta di scendere in campo»

Parla il giovane portiere, rivelazione del club rossoblù: «Questa sosta sembra non finire mai. Contento del mio andamento stagionale e grato a staff e tifosi. Lavoriamo per arrivare pronti a questa partita importantissima»



L’avvento del Torneo delle Regioni e della Pasqua ha momentaneamente sospeso i campionati di Eccellenza e Promozione, con questi ultimi che riprenderanno il prossimo 27 aprile. Due sole giornate al termine della stagione e con il massimo campionato regionale che ha ancora qualcosa di importante da dire. Non è infatti ancora definita la griglia play off, dal momento che l’unica praticamente certa di giocarli è la Rossanese attualmente seconda e a quota 53 punti. Vera e propria bagarre invece per gli ultimi tre posti rimanenti e che vedono ben sei squadre racchiuse in soli quattro punti. Tra i match più delicati, subito dopo Pasqua, sarà lo scontro diretto tra Soriano e Isola Capo Rizzuto e che metterà in palio il terzo posto.



Lisi, un portiere promettente



Un Soriano che dunque insegue l’obiettivo della terza piazza che garantirebbe quantomeno una partita casalinga, e con due risultati su tre a disposizione, nei play off. Tra i protagonisti della formazione di mister Figliomeni rientra certamente Cristian Lisi che, nel corso della stagione, si è rivelato l’arma in più dei rossoblù. Il giovane portiere, classe 2005, è stato più volte fondamentale in questo campionato con interventi provvidenziali e che sono valsi punti pesanti. 1802 minuti giocati e 21 presenze per l’estremo difensore che si esprime così ai microfoni ufficiali del club: «Sono contento del mio andamento stagionale e di questo devo ringraziare l’intero staff tecnico che mi sta sempre a fianco, insieme alla tifoseria che non ha mai mancato di dimostrarmi il proprio supporto».



Un’attesa scalpitante



Come detto, un’annata ampiamente positiva per il ventenne a cui è rimasta impressa una partita in particolare: «Ricordo con molto piacere la partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro la DB Rossoblù Luzzi, dal momento che in quell’occasione parai anche un calcio di rigore e riuscimmo a passare il turno». Adesso però c’è questo scontro diretto da affrontare e il giovane portiere scalpita dalla voglia: «Questa sosta sembra non finire mai. Abbiamo una voglia matta di giocare e affrontare questa partita importantissima per il nostro percorso. Stiamo lavorando ogni giorno per arrivare pronti il 27 aprile».