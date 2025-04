Tennistavolo, trionfo per l’Atlantide di Vibo che vince il campionato regionale e approda alla C1 nazionale

La squadra lo scorso anno si era salvata nel campionato di B2 nazionale per poi rinunciare per mancanza di pongisti di livello da affiancare a Curello e Mastroianni. Ora, il grande riscatto

Trionfo per l’Atlantide che vince il campionato regionale di serie C2 e approda alla C1 nazionale. Una vittoria, quella della formazione vibonese, agguantata a mani basse con la promozione “matematica” giunta con tre giornate d’anticipo. L’ultima gara disputata dalla squadra risale allo scorso sabato a Reggio Calabria. In tale contesto l’Atlantide aveva battuto la sfidante Galaxi per 5-2.

L’approdo in C1

Il risultato è frutto del lavoro e della preparazione degli atleti. D’altronde la squadra era per due terzi (Gregorio Curello e Corrado Mastroianni) la stessa che si era salvata lo scorso anno nel campionato di B2 nazionale dovendo poi rinunciare per mancanza di pongisti di livello da affiancare ai due vibonesi. Quindi la ripartenza nella C2 con Gregorio Curello, Corrado Mastroianni, Roberto Aita e Andrea Longo. La galoppata verso la promozione è stata costellata da 10 vittorie in 10 partite: un campionato, in sintesi, dominato senza mai rischiare neanche un solo incontro.

«Questa vittoria riporta L’Atlantide nei campionati a squadre di livello nazionale dove negli ultimi 15 anni aveva militato. Obbiettivo ora in estate provare a rinforzare la squadra per puntare ad un campionato di vertice anche in C1», riferiscono i membri della squadra. Parole di soddisfazione sono state espresse da Gregorio Curello: «Si tratta di un passo importante per riportare la squadra e la società dove meritano di stare, ovvero nei campionati di livello nazionale. Un traguardo raggiunto dopo l’amarezza dello scorso anno per la rinuncia alla B2 causa mancanza di atleti di livello in Calabria».