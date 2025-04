Eccellenza, il Soriano si gioca un’intera stagione contro l’Isola Capo Rizzuto. Pertierra: «Arrivati alla sosta in buona forma fisica e mentale»

Sono gli ultimi 180 minuti del campionato di Eccellenza, quelli più importanti e più caldi dal momento che mettono in palio le ultime gerarchie di classifica. Dopo la maxi-sosta per il Torneo delle Regioni prima e per la Santa Pasqua poi, il massimo campionato regionale torna in campo in occasione della ventinovesima giornata, la penultima appunto stagionale. Un finale al cardiopalma dal momento che importanti scossoni potrebbero arrivare nella griglia play off. A parte la Rossanese, praticamente certa di disputarli come seconda in classifica, ci sono ancora sei squadre che sgomitano per tre soli posti e racchiuse in tre punti.

Buon andamento



Tra i match più delicati c’è sicuramente quello tra Soriano e Isola Capo Rizzuto, poiché in palio c’è il terzo posto in classifica e la conseguente possibilità di disputare gli spareggi in casa, con due risultati su tre a disposizione. Un vero e proprio scontro diretto dunque e che cerca di presentare Mauricio Pertierra. Il giocatore del Soriano si è espresso ai microfoni ufficiali del club: «Siamo arrivati alla sosta con una buona forma fisica e mentale. Abbiamo lavorato durante la pausa con grande voglia e intensità e siamo felici dei risultati ottenuti, ma c’è ancora molto a fare». Una seconda avventura per lui con la maglia rossoblù. Arrivato lo scorso anno, si era poi trasferito al Tricarico in Eccellenza lucana, per poi tornare in Calabria e nello specifico alla Virtus Rosarno. Nel mercato invernale, infine, ecco il suo ritorno nel club delle preserre dove finora ha collezionato 15 presenze e 623 minuti in campionato: «Sono tornato a Soriano lo scorso dicembre e da subito mi sono messo a disposizione del tecnico e dello staff. Ho avuto alti e bassi, ma ho dato il 100% per la squadra».

Scontro diretto

La testa, però, va inevitabilmente alla sfida di domenica che potrebbe valere davvero un’intera stagione, o comunque riscrivere pesantemente il destino dei play off. Il classe 2003 però è ben motivato e sa il valore di questa partita: «Quella contro l’Isola Capo Rizzuto sarà praticamente una finale. In palio c’è la partecipazione ai play off. Il sostegno della nostra gente è sempre importante e spero che anche domenica il pubblico ci possa dare una mano di aiuto».