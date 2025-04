Volley femminile, Coppa Italia sfumata e prima sconfitta in 2 anni per la Tonno Callipo. Il coach: «Niente rimpianti, ora pensiamo al Palermo in campionato»

Dopo quasi due anni di vittorie, sabato scorso è arrivata la prima sconfitta della squadra femminile della Tonno Callipo tra l’altro in Coppa Italia, nonostante la giusta direzione che le giallorosse stavano seguendo. Ora è tempo di azzerare tutto e ripartire da alcuni fattori importanti e decisivi, per portare a termine quanto guadagnato durante tutta la stagione. Ad analizzare il risultato dell’ultimo weekend, il coach Diego Boschini: «Non abbiamo messo più la palla a terra. Ci siamo bloccati in questa rotazione, la P1, e da lì non siamo più riusciti a trovare la soluzione per portarci a casa il set. Sicuramente questo ha influito su tutto l’andamento del resto della gara: è chiaro che c’è rammarico, perché non è dato sapere come poteva finire se quel set l’avessimo vinto noi. Quindi inutile negare che delusione e rammarico ci sono, però bisogna guardare anche dietro ed analizzare tutto il percorso fatto fino ad oggi, che ci ha portato ad essere comunque la seconda squadra in tutta Italia nella competizione tricolore».

Una squadra, dunque, che ha subìto uno stop proprio sul finale, motivo di rammarico per tutte la giocatrici che si legge anche nelle parole di Boschini: «C’era una squadra forte, quadrata, che è riuscita a trovare i nostri punti deboli ed a giocarci contro. Quindi c’è merito anche dell’avversario, cosa che invece noi non siamo riusciti a fare o comunque non abbiamo reagito nel modo corretto. Certo in parte c’è anche nostro demerito, nel senso che quel primo set sicuramente poteva essere gestito in una maniera differente. Non sapremo mai se questo avrebbe cambiato l’esito della partita, ci terremo il dubbio. Però il rammarico è per questa unica partita. Poi, su quanto è stato per la nostra squadra fino ad ora, di rimpianti ne ho pochi».

Lo sguardo della squadra ora è proiettata al futuro ed al rush finale, in vista anche della partita di questa domenica: «Noi dobbiamo guardare al presente ed al futuro, quindi accantonare il tutto. Avremo tempo poi a fine stagione per fare un bilancio, adesso non è il momento. Bisogna concentrarsi esclusivamente sulla gara di domenica. Il Palermo è una squadra che nelle ultime gare non ha più perso quindi è piena forma e arriverà arrembante. È chiaro che non hanno più nulla da chiedere al campionato, nel senso che sono a metà classifica quindi lontani da play off e play out. Certo fare risultato contro la prima in classifica e la seconda in Italia, fa sicuramente gola a tutti. Quindi arriveranno col coltello tra i denti per cercare di metterci in difficoltà. Tra l’altro hanno una buona squadra, compresa la centrale di fast e la palleggiatrice molto esperta, ci sarà da battagliare e non immagino una partita così semplice».

In conclusione, poi, Boschini ha sottolineato: «Da parte nostra, come staff, dovremo essere bravi nel gestire questa situazione, abbiamo vissuto un momento negativo e dobbiamo trovare la chiave per trasformarlo in energia positiva. Il fatto di giocare già domenica ha i suoi pro e contro, dovremo cercare di trovare subito la vittoria per dare una svolta al momento che stiamo vivendo. Sarà fondamentale il calore e la vicinanza del nostro pubblico, come del resto è sempre accaduto sia in casa che fuori».