La Vibonese è giudice del campionato. Se ferma il Siracusa, potrebbe consegnare il titolo alla Reggina

La formazione di Facciolo è già sicura dei play off, ma se dovesse fare punti in terra sicula potrebbe sconvolgere le gerarchie di vertice

Seppur ininfluente per la Vibonese, la partita di domenica che vedrà protagonista il club rossoblù potrebbe davvero sconvolgere gli equilibri di vertice, soprattutto se la formazione di Facciolo dovesse portare a casa punti. In occasione della trentatreesima giornata del campionato di Serie D (girone I) il big match è senza dubbio quello di Siracusa tra la capolista e la compagine calabrese.

La Vibonese pronta all’assist

Dunque potrebbe essere proprio la Vibonese il giudice che deciderà il vincitore del campionato. Il club rossoblù ha già conquistato la matematica dei play off essendo quinto e con cinque lunghezze di vantaggio sulla Nissa, con quest’ultima che dovrà osservare il turno di riposo. Proprio il Siracusa invece si gioca un intero campionato in soli novanta minuti dal momento che è attualmente primo a quota 72 punti ma con la Reggina letteralmente col fiato sul collo e a un solo punto di distanza e che sta preparando l’operazione sorpasso. Insomma la squadra del presidente Caffo, se dovesse vincere o non perdere, potrebbe servire un clamoroso assist al bacio ai cugini amaranto. Un qualcosa di difficilmente immaginabile solamente qualche mese fa ma che si è trasformata adesso in una possibilità alquanto concreta. Una sorta di alleanza (non scritta) tutta calabrese per fare lo scherzetto ai siciliani.

I precedenti recenti

Dando un’occhiata al recentissimo passato sono tre gli incroci tra le due formazioni nelle ultime due stagioni. Il più recente è quello dello stadio Luigi Razza dello scorso 15 dicembre e con il Siracusa che riuscì a imporsi di misura per 0-1. Stesso punteggio anche il 21 aprile 2024, con i siciliani che ebbero la meglio sempre in terra calabrese nel big match di vertice. In questa stessa stagione, però, la Vibonese fermò in casa il Siracusa sul 2-2. Insomma, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi davanti ai propri tifosi, c’è da capire se sarà così anche domenica.