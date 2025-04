Anche la pallavolo si ferma per i funerali del Pontefice: il macht tra Panificio Pesce Vibo e Mammona Avolio Castrovillari posticipato a domenica

In un momento triste come quello che l’intera umanità sta vivendo, a seguito della morte di Papa

Francesco, il mondo dello sport, ha deciso di dare lo stop ai campionati nella giornata di domani Sabato 26 aprile, in occasione dell’ultimo saluto al Pontefice. Pertanto, su decisione della Fipav, il macht tra la squadra di volley femminile vibonese Panificio Pesce e la Mammona Avolio Castrovillari, è stato posticipato a domenica 27 aprile con inizio alle ore 14.00.

La partita di domenica

Con la gara di domenica inizia ufficialmente la fase discendete del tabellone dei play off promozione che per il momento vede la squadra del coach Vito Iurlaro, prima in classifica dopo la vittoria casalinga ottenuta contro l’ex capolista Paola. Ma le distanze in graduatoria tra Panificio Pesce, Paola e Pizzo, impongono a Lavecchia e compagne di tenere la barra dritta ed alta la concentrazione se si vuole raggiungere un altro obiettivo importantissimo. Sulla carta la sfida alla squadra Cosentina, si presenta facile, ma tutte le gare hanno i loro pericoli. Ecco perché il gruppo è supermotivato e ha lavorato con il solito ed encomiabile impegno quotidiano, rientrando in palestra, dopo la sosta per le feste di Pasqua, con una carica enorme. In palio ci sono tre punti che il Panificio Pesce vuole assolutamente conquistare per rimanere sempre li in alto in attesa di buone nuove che potrebbero arrivare dagli altri campi.

Ricordiamo poi che nel prossimo fine settimana la squadra arancioblù sarà chiamata difendere i colori della Calabria nella supercoppa del Sud che si giocherà in Molise e che vedrà impegnate le squadre vincitrici delle Coppe del Molise, della Sicilia, della Campania, della Puglia e della Basilicata.