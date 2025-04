Scuola Calcio, la Bulldog Vibo brilla anche alla Sicily Cup: ottimi risultati nel torneo internazionale di calcio giovanile

Si é concluso domenica di Pasqua la settima edizione della Sicily Cup, torneo internazionale di calcio giovanile che ha visto ai nastri di partenza ben 114 squadre dai più piccoli fino agli Under 17, e che si è tenuto dal 17 al 20 aprile tra Capo d’Orlando, Capri Leone, Messina, Piraino e Santa Lucia del Mela. Tra le partecipanti figurava anche la Bulldog Vibo, scuola calcio ormai punto di riferimento del panorama vibonese per qualità e risultati. La società vibonese si è presentata con ben quattro formazioni all’appuntamento siciliano: Categoria Pulcini 2015, Categoria Esordienti 2012, Categoria Giovanissimi 2010 e Categoria Allievi 2008.

Protagonisti del torneo

Per il team nero/arancio erano ben 64 i tesserati che si sono distinti nel torneo internazionale, peraltro tra i più importanti organizzato nel sud Italia. Tutte e quattro le formazioni, inoltre, hanno ottenuto risultati brillanti: secondo posto per i 2010; quarto posto per la Categoria Esordienti; quinto posto per i più piccoli; ovvero i classe 2015; quarto piazzamento nel girone unico per l’Under 17. Avventura sportiva bellissima e intensa, ma ricca di emozioni e soddisfazioni. Queste esperienze inoltre servono ai piccoli bulldoghini per misurarsi in campo con squadre importanti, che alzano il livello della competitività. Oltre al campo, però, questa quattro giorni vissuta tutta insieme tra piccoli e grandi ha contribuito a consolidare il già forte legame e senso di appartenenza, creando un ambiente sempre più familiare e unito, con ragazzi che si sono sostenuti a vicenda sui campi di gioco. Buona presenza anche del gruppo genitori al seguito, che hanno sostenuto i propri ragazzi.

Team tra i leader della regione

Come detto, ha fatto l’ennesima importante figura la Bulldog confermandosi soprattutto tra i maggiori leader giovanili della Regione. Il team nero/arancio, infatti, ha eliminato durante la competizione, e nei derby tutti calabresi, la forte Reggina, sia nella Categoria Under 15 (1-1 risultato finale e passaggio del turno) che in quella Under 13 (2-0 per i vibonesi nel quarto di finale). Bella soddisfazione per una piccola realtà sportiva che continua a mietere ottimi risultati e che ha in calendario ancora diversi tornei in cui i propri tesserati, in tutte le fasce di età, avranno la possibilità di misurarsi con squadre professionistiche.

Gli appuntamenti

Questa mattina inoltre la Bulldog è stata ospite della Scuola Calcio Giosa Marina, società in collaborazione con il club viola, in occasione del terzo incontro stagionale con lo staff tecnico giovanile della Fiorentina. Il team vibonese poi è stato presente con una rappresentanza delle seguenti categorie: Primi calci (2016); Pulcini (2015); Esordienti (2012/2013).