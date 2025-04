Dilettanti, il San Calogero Calimera batte il Tre Borghi in finale play off e approda in Seconda Categoria

Il San Calogero Calimera batte la formazione reggina del Tre Borghi per due a zero nella finale di play-off e approda in Seconda Categoria. Un gol per tempo, il primo ad opera di Francesco Pontoriero, mentre il secondo siglato dall’intramontabile Antonio Monteleone.

Nella stagione appena finita, il San Calogero Calimera è riuscito dopo una partenza ad handicap a risalire la china della classifica fino ad agguantare il terzo posto e quindi i play-off, di cui oggi si è disputata la finale vittoriosa. Dirimente nel cambio di passo del team è stato l’ingresso in panchina di Mister Mattia Burzì, bravo a dare un gioco redditizio alla squadra e a trovare l’amalgama giusta tra i suoi uomini. Da quel momento l’undici rossoceleste ha tenuto un ruolino di marcia da squadra schiacciasassi, perdendone solo una e vincendo quasi tutte le altre.

Nel trionfo odierno ha avuto un ruolo primario il presidente Tonio Mazzitelli – già massimo responsabile in Eccellenza – il primo a credere nel progetto promozione. Mazzitelli con pazienza certosina è riuscito ad allestire una dirigenza giovane ma ambiziosa e una squadra vincente. Da considerare anche il fatto che tutte le gare in casa si sono svolte lontano dalle mura amiche del “Maio”, attualmente in ristrutturazione, per tenersi al “Lo Schiavo” di Rombiolo.

Con questo importante successo il club rossoceleste mette così il primo tassello di un programma pluriennale che, si augura la società, possa portare la squadra a competere sui palcoscenici sempre più prestigiosi.