Prima Categoria, l’Asd Pizzo si riprende il primo posto e adesso sogna. Il Piscopio vince il derby contro Sant’Onofrio e punta ai play off

Penultimo appuntamento stagionale per il campionato di Prima Categoria. Nel corso della ventinovesima giornata qualche sentenza è arrivata. Ecco cosa è successo nel pomeriggio di ieri.

Gli anticipi

Gli anticipi, questa volta, si sono giocati di venerdì 25 aprile e non di sabato poiché giorno di lutto per i funerali di Papa Francesco. Due le sfide disputate: Promosport-Palermiti e Rosarnese-Sersalese.

Non molla di un centimetro la Promosport, risoluta a riprendersi il primato dopo l’inaspettata battuta d’arresto prima della pausa di Pasqua. I lametini battono il Palermiti per 1-0 e rimangono a una sola lunghezza dalla capolista. A decidere la sfida è stato Santacroce nel primo tempo. Nell’altro anticipo la Rosarnese si mette in tasca tre punti che potrebbero significare salvezza diretta, soprattutto dopo la vittoria contro il fanalino di coda Sersalese per 3-0 a tavolino.

I verdetti della domenica

Il big match della domenica era senza dubbio quello tra Asd Pizzo e Taverna. Il club napitino non si ferma neanche davanti ai biancorossi e inanella la sua quinta vittoria consecutiva, riprendendosi così la vetta della classifica che due giorni prima aveva provato a prendersi appunto la Promosport. Tre punti che potrebbero spostare gli equilibri di questo finale di stagione. La formazione di Barbieri si tiene stretta il primo posto, estromettendo forse definitivamente dalla corsa al vertice proprio il Taverna. Partita praticamente senza storia e terminata con un secco 4-0: apre le danze Contartese. Nella ripresa si scatena l’impeto napitino con Bruni, Soriano e Maluccio e primo posto in tasca.

Sarà una corsa a tre fino alla fine perché il Soverato nel pomeriggio di domenica risponde alle prime due della classe, battendo a domicilio il Prasar per 1-3 grazie alle reti di Zaffino, Ventura e Criniti e non vanificando così la vittoria contro la Promosport. Ipoteca i play off con uno sguardo al terzo posto, il Bivongi che si riscatta subito dal pesante KO in casa del Piscopio e supera il Real Montepaone ormai fuori anche dalla lotta play off. I locali vincono di misura grazie alla rete decisiva di Boigorri.

Nel pomeriggio spiccava anche il derby tutto vibonese (e tutto intriso di giallorosso) tra Sant’Onofrio e Piscopio che prima di Pasqua avevano chiuso in salute i rispettivi match. Alla fine a sorridere è il Piscopio che continua a cullare il sogno play off. Ospiti in vantaggio con Fortuna alla mezz’ora del primo tempo ma nella ripresa è Maragò a timbrare il pari. Agli sgoccioli del match l’eterno bomber Fanelli festeggia la meglio il suo compleanno regalando i tre punti ai suoi. Delicato scontro diretto per la salvezza, invece, quello tra Real Fabriziese e Laureana terminato 1-1: Maletti per gli ospiti, Aramburù per i vibonesi.

I risultati

Asd Pizzo-Taverna 4-0

Promosport-Palermiti 1-0

Rosarnese-Sersalese 3-0 tav.

Bivongi-Real Montepaone 1-0

Prasar-Soverato 1-3

Real Fabriziese-Laureana 1-1

Sant’Onofrio-Piscopio 1-2

Riposa: Stella Mileto

La classifica

Pizzo 52

Promosport 51

Soverato 50

Bivongi 48

Taverna 47

Piscopio 44

Real Montepaone 38

Stella Mileto 34

Rosarnese 33

Sant’Onofrio 32

Real Fabriziese 29

Laureana 27

Prasar 24

Palermiti 19

Sersalese 17

Il prossimo turno