Seconda Categoria, Nuova Ada e Nuova Medimo si contenderanno la finale play off per la promozione. Conquista la salvezza invece il Briatico

Si sono giocati i primi play off e play out stagionali dei campionati dilettantistici riguardanti il campionato di Seconda Categoria (girone D). Con la regular season che è terminata nella settimana prima di Pasqua e che ha visto la vittoria dello Spilinga, spazio alle semifinali che hanno decretato le due squadre che si contenderanno la finalissima del prossimo 4 maggio, ultima chiave per accedere al campionato di Prima Categoria. Si tratta di Nuova Ada e Nuova Medimo. Salvo invece il Briatico.

Spareggi play off

Academy Girifalco-Nuova Ada e Nuova Medimo-Francica le due partite per decidere le formazioni che avrebbero disputato la finale per accompagnare lo Spilinga il prossimo anno in Prima Categoria. Quanto al primo match, Nuova Ada dal momento corona una rincorsa incredibile e ai limiti del possibile. A Girifalco è la formazione vibonese a festeggiare e a staccare così il pass per la finale, nonostante la squadra di casa avesse due risultati su tre a disposizione nell’arco dei 120 minuti. Principale protagonista Varano che nel corso del primo tempo sigla una doppietta che mette al sicuro il risultato. Nella ripresa il gol locale di Fodaro serve ad alimentare le speranze per allungare il match, ma non basta. Il Nuova Ada stacca il pass per la finale, a conferma di come questa squadra se avesse ingranato nel girone di andata, avrebbe detto la sua ai vertici

Nell’altro spareggio sorride invece la Nuova Medimo che batte per 2-0 il Francica. Il match però è tutt’altro che semplice e ci sono voluti i tempi supplementari per avere una vincitrice. Fioriti e Oduro decidono la sfida e alimentano il sogno della Nuova Medimo.

Lo spareggio play out

Nel delicato spareggio salvezza tutto vibonese tra Filandari e Briatico, invece, ad avere la meglio è stata proprio la squadra ospite forse anche un po’ a sorpresa e ottiene così la salvezza. Il Filandari, che aveva due risultati su tre a disposizione, crolla dunque per 1-2. Decisivo Saidu che sigla una doppietta per il club briaticese mentre, a inizio ripresa, Restuccia dimezza lo svantaggio ma non basta. Il Filandari adesso dovrà giocarsi la salvezza nell’ultimo e sanguinoso spareggio play out contro l’Amaroni, settimana prossima.