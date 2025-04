Terza Categoria, la Zungrese festeggia la matematica promozione dopo il 3-0 al Pannaconi. Sesta vittoria di fila per Asd Mileto che si prende la terza piazza

Le gerarchie, nel campionato di Terza Categoria, erano già scritte da qualche settimana ma rimaneva (e rimane) da capire l’ordine di arrivo. In archivio dunque anche la ventunesima giornata, ovvero la penultima stagionale in un campionato che ha già dato la sua sentenza più importante prima di Pasqua, incoronando il Tropea Campione. Un’altra l’ha data nel pomeriggio di ieri.

Tutti in campo domenica

Passerella per il Tropea neo-campione, di scena sul campo del fanalino di coda Real Sorianello.Il club tropeano passa per 1-2 grazie ai gol di Djiau e Contartese mentre Rimedio, a fine primo tempo, dimezza le distanze ma non basterà. La sentenza più importante della giornata arriva però da Zungri, dal momento che la Zungrese è matematicamente seconda, con una giornata di anticipo, e dunque promossa in Seconda Categoria. La compagine bianco/azzurra vince contro il Pannaconi con un secco 3-0 portandosi a +13 sul quinto posto, evitando così la roulette russa dei play off. Decisiva la rete di Cimadoro a inizio gara e la doppietta del solito Cristofalo.

Sfuma di conseguenza il sogno del secondo posto per Asd Mileto che a Cessaniti infila comunque la sua sesta vittoria consecutiva, nonché il suo ottavo risultato utile di fila. I biancorossi si impongono 0-2 grazie alle reti di Henao e Sotira, festeggiando il matematico terzo posto anche grazie alla contemporanea sconfitta del Pernocari, con quest’ultimo che cade sul campo del Paravati per 2-0: un gol per tempo firmato da Furci e Vallone.C’era poco in palio nel match tra Comprensorio Vibonese e Serra San Bruno e terminato con una rotonda cinquina in favore dei padroni di casa che si divertono con le reti di Potenza, La Bella, Inzillo e doppietta di Mazza. Serrese-Maierato sospesa per maltempo dopo 45 minuti.

I risultati

Compr. Vibonese-Serra San Bruno 5-2

Paravati-Pernocari 2-0

Cessaniti-Asd Mileto 0-2

Real Sorianello-Tropea 1-2

Serrese-Maierato sosp.

Zungrese-Pannaconi 3-0

La classifica

Tropea 54

Zungrese 47

Mileto 43

Pernocari 38

Paravati 34

Comprensorio Vibonese 32

Serra San Bruno 27

Pannaconi 25

Cessaniti 19

Maierato 18

Serrese 9

Real Sorianello 4

Il prossimo turno