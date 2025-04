Kickboxing, 5 medaglie per la Fenix Academy ai Campionati italiani di Jesolo. Lo Preiato: «Dimostrato sul campo di essere ad alti livelli»

Lo scorso 25 aprile si sono svolti a Jesolo i Campionati italiani assoluti di kickboxing e anche il Trofeo Italia 2025 Cadetti. La Fenix Academy, team vibonese, per la quarta volta in pochi mesi, è stata presente al più importante e prestigioso evento nazionale giovanile di KickBoxing Federkombat. Si tratta della più importante competizione a livello nazionale dove il titolo ha valenza e riconoscimento ufficiale.

Dal campionato italiano dunque la Fenix di coach Paolo Lo Preiato torna a casa con un vice-campione d’Italia tra le cinture blu-marroni-nere e un bronzo. Le medaglie però non finiscono qui.

Le medaglie conquistate

Insomma, un altro grande successo se si considera che su sette atleti schierati sul campo, la Fenix si porta a casa ben cinque medagliati ripetendo così la storia scritta nel 2023. Nonostante la sua giovane storia, infatti, il team vibonese può vantare già due vice-campioni italiani di categoria. Niente male per una società che ha solo sei anni di vita e che si sta affermando sempre di più non solo sul territorio provinciale ma anche su scala nazionale.

Giuseppe Ventrice si è aggiudicato il titolo di vice campione d’Italia nella Categoria YCad -37kg BMN. Per Ventrice inoltre ci sarà la possibilità di ricevere la convocazione in Nazionale e vestire la maglia azzurra in seconda squadra, affacciandosi ai prossimi Campionati europei. Altro podio importante tra le Categorie blu-marroni-nere è quello di Vincenzo Marchese, vincitrice della medaglia di bronzo. Insomma, ancora più importanti le vittorie se si considera la qualità dei match disputati, come quello di Roberta Valente, vice-campionessa allo stesso Trofeo Italia, un riscatto per lei importantissimo. Per Iside Tassone medaglia di bronzo. Terzo posto anche per Michele Lo Bianco.

Complimenti anche ai due atleti non medagliati: Alessandro Gurzì che ha perso con il poi campione italiano e Mazzoni che ha ceduto ai quarti (con due arbitri in parità e con un solo arbitro che si differisce di un punto a favore dell’avversario e quindi 5:4).

Inutile ribadire la soddisfazione di coach Paolo Lo Preiato, che vanta 26 anni di carriera alle spalle nel settore del karate e numerose medaglie sia in campo nazionale che internazionale (due ori e un argento) alla Golden League di Las Vegas : «Sono molto fiero e felice del fatto che la Fenix Vibo Valentia dimostra sul campo di esserci ad alti livelli e di avere atleti di alto profilo tecnico. Siamo ancora sui gradini più alti ai Campionati italiani, il che non è poco».