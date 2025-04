Tonno Callipo femminile in Serie B1, il sindaco Romeo: «Risultato straordinario»

Le parole del primo cittadino a seguito del traguardo sportivo raggiunto dalla formazione vibonese: «Una nuova conquista per la squadra del presidente Callipo»

«A nome della città e dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia rivolgo le più sentite congratulazioni alla Volley Tonno Callipo per il raggiungimento di un obiettivo difficile ed al contempo straordinario come la promozione in Serie B1». Lo scrive il sindaco Enzo Romeo a seguito del traguardo sportivo raggiunto dalla formazione vibonese.

«Il salto di categoria, giunto peraltro con due giornate di anticipo sul termine del campionato, segna una nuova conquista per la squadra del presidente Pippo Callipo, al quale vanno i miei complimenti che estendo a tutto lo staff societario e tecnico e soprattutto alle atlete.Vibo Valentia – aggiunge il primo cittadino – lega con orgoglio il suo nome a quelle società sportive come la Tonno Callipo che fanno dei valori dello sport l’asse portante della propria attività. E l’intera città non può che gioire davanti ai successi e alle vittorie costruite con tanta dedizione e passione».

Infine Romeo assicura: «La mia amministrazione continuerà a stare al fianco di tutte le realtà del territorio che, con serietà, contribuiscono a formare generazioni di giovani accompagnandoli nel loro cammino di crescita umana e sempre nel pieno rispetto dei principii e dei valori dello sport».