“Onda Calabra” è uno tsunami di sport: grande partecipazione alla pedalata cicloturistica lungo la Costa degli Dei

Successo andato oltre ogni più rosea aspettativa per la “Pedalata cicloturistica Costa degli Dei”, organizzata dall’associazione “Bicinsieme Paesaggi in movimento” di San Costantino Calabro con la collaborazione tecnica del gruppo “All Bike Nicotera-Limbadi”. La manifestazione ha funto da seconda tappa dei raduni itineranti in bicicletta “Onda Calabra” ed ha visto la massiccia partecipazione di appassionati del settore provenienti da tutta la regione. Ai nastri di partenza si sono presentati circa 200 ciclisti, entusiasti di percorrere in bici il tratto che da Capo Vaticano porta a Tropea, ricco di spunti naturalistici di straordinaria bellezza e di panorami mozzafiato. Ad accoglierli ci ha pensato una splendida giornata primaverile. La seconda tappa dei raduni itineranti in bicicletta “Onda Calabra” ha preso il via dalla Baia di Grotticelle. Successivamente i partecipanti hanno raggiunto Tropea, per poi attraversare le colline circostanti e fare tappa a Brattirò, Drapia e, infine, Spilinga. Nella capitale della ‘Nduja i cicloamatori hanno fatto visita al santuario della Madonna della Fontana e all’acquedotto romano. Qui hanno anche usufruito di un aperitivo offerto dal locale Consorzio a tutela del noto prodotto tipico.

«È stata un’esperienza molto bella – ha affermato a conclusione dell’evento il presidente dell’associazione “Bicinsieme paesaggi in movimento” Raffaele Mancuso – che ci ha dato la possibilità di vivere la bicicletta nel modo migliore e in serenità, condividendo questa passione con altri amici, stando bene con noi stessi e sfruttando l’opportunità di svolgere una salutare attività anche dal punto di vista fisico. Rivedersi e pedalare tutti insieme, infatti, è decisamente molto più bello e stimolante. Al riguardo – ha aggiunto visibilmente soddisfatto – mi preme appunto ringraziare tutti coloro che si sono spesi per rendere questa manifestazione un successo straordinario. In particolare le amministrazioni comunali di Tropea, Drapia Ricadi e Spilinga, operosi e attenti alla sicurezza dei partecipanti per tutto il corso della pedalata, ma anche il Consorzio a tutela della ‘Nduja per aver accolto i ciclisti con un “piccante aperitivo“, risultato provvidenziale dopo le faticose salite necessarie a raggiungere il santuario della Madonna della Fontana. In sintesi – ha concluso il presidente Mancuso – la “Pedalata cicloturistica Costa degli Dei” ha rappresentato l’ennesima testimonianza che l’unione è fondamentale per raggiungere risultati positivi in ogni ambito, sia nello sport che nella vita, e che la collaborazione, la comunicazione e il rispetto reciproco sono le chiavi per il successo».