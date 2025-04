Eccellenza, la corsa play off non dipende più dal Soriano. Figliomeni: «Un dispiacere se per poco non riuscissimo a centrarli»

Il Soriano impatta in casa contro l’Isola Capo Rizzuto nello scontro diretto per un posto nei play off e adesso il destino per poter disputare lo spareggio per la Serie D non è più nelle mani del club rossoblù. In occasione della ventinovesima (e penultima) giornata del campionato di Eccellenza, la squadra di Figliomeni non va oltre lo 0-0 sotto la pioggia contro i giallorossi, complicando così la corsa ai primi cinque posti e portandosi dietro anche un pizzico di rammarico per la traversa colpita da Kieling. A novanta minuti dalla fine della stagione il Soriano è sesto, e dunque momentaneamente fuori da tutto e domenica potrebbe anche non bastare una vittoria contro la Gioiese poiché tutto dipenderà anche dai risultati di Reggioravagnese, Paolana e Isola Capo Rizzuto.

Le parole di Figliomeni

Proprio sulla gara di domenica si è espresso il tecnico Tonino Figliomeni, ai microfoni ufficiali del club: «La mia squadra ha dato tutto, sotto la pioggia, attaccando per novanta minuti e trovando un portiere insuperabile. Abbiamo colpito anche due traverse. A volte il calcio è ingiusto, ma bisogna accettare per forza il verdetto del campo. Non posso dire nulla alla mia squadra e sono orgoglioso dei miei calciatori. Mi hanno seguito con serietà e applicazione massima sin dall’inizio della mia avventura. Sarebbe un dispiacere se per poco non riuscissimo a centrare i play off, anche se il nostro rimane un grande percorso». Si deciderà tutto domenica dunque, quando si formerà la griglia definitiva.