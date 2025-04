Volley, Panificio Pesce in Molise per conquistare la Supercoppa del Sud: «Lotteremo per vincere quel trofeo»

Dopo l’ultima vittoria che il Panificio Pesce si è portata a casa domenica scorsa, ecco di nuovo il clima di gara. La squadra di volley femminile vibonese, infatti, domani e giovedì disputerà a Campobasso una serie di match che decreteranno la vincitrice della Supercoppa del Sud.

Tra i partecipanti, le squadre che hanno conquistato i campionati delle rispettive regioni, tra queste: l’Asd Pozzuoli, l’Orsa Capurso, la Nuova Pallavolo Campobasso, la Pm Potenza e la Pallavolo Zafferana, tutte sfidanti della squadra vibonese che esordirà domani alle ore 17:00 contro la squadra di Campobasso; la finalissima è, poi prevista per giovedì 1 maggio alle 15:00. Il coach Iurlano in vista dell’importante parentesi che vedrà impegnata la sua squadra da domani, ha già convocato ieri le giovani pallavolliste in palestra per mantenere alta la concentrazione nella lotta al trofeo.

L’allenatore in tal senso ha, dunque, sottolineato: «Andremo a Campobasso con l’intento di lottare per cercare di vincere questo trofeo. Abbiamo visto qualcosa delle nostre avversarie e posso dire che sono delle squadre preparate e ostiche. Le mie ragazze sanno che ci sarà da soffrire contro chiunque ma ho visto in ognuna di loro una grande carica che mi fa ben sperare. Poi ovviamente la vincitrice la deciderà il campo e qualsiasi sarà il verdetto va accettato. Noi ci siamo e ci faremo sentire in campo».